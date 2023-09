Marco Bezzecchi (8.): «Insgesamt ein schwieriger Tag»

Marco Bezzecchis Samstag beim Catalunya-GP lief von Anfang an nicht nach Wunsch. Für das GP-Rennen am Sonntag erhofft sich der Ducati-Jungstar aus dem Mooney VR46 Racing Team aber eine Steigerung.

Marco Bezzecchi erlebte mit Startplatz 10 und Rang 8 im Sprint einen mühsamen Arbeitstag in Montmeló. Die Probleme begannen dabei schon im zweiten freien Training am Samstagmorgen, inklusive Abflug in Kurve 5.

«Es war insgesamt ein schwieriger Tag, weil ich am Morgen leider ein Problem an einem Motorrad hatte und dann mit dem zweiten gestürzt bin», seufzte der 24-jährige Italiener am Samstagnachmittag. «Ich bin also [im FP2] praktisch nur eine richtige Runde gefahren. Ich wollte eigentlich etwas am Set-up ausprobieren, hatte aber nicht genug Zeit dafür. Ich habe deshalb bevorzugt, das Motorrad für das Qualifying so zu belassen wie gestern – und ich hatte dieselben Probleme wie gestern. Ich war nicht schnell genug. Mir fehlt an einigen Stellen das Vertrauen.»

«Ich bin von Startplatz 10 zwar gut weggekommen – und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich viele Plätze gutgemacht habe, aber mir hat etwas der Speed gefehlt», ergänzte der Sprint-Sieger von Assen. «Das Positive ist, dass ich im Sprint etwas Interessantes verstanden und gesehen habe, dass ich dennoch nicht so schlecht unterwegs war. Klar bin ich mit dem achten Platz nicht zufrieden. Ich bin aber gut gestartet und wir haben es auch riskiert, im Sprint etwas auszuprobieren, nachdem ich am Vormittag kaum gefahren war. Ich habe Verbesserungen festgestellt und hoffe, am Sonntag mit dem Medium-Reifen auf dem Weg weiterzumachen. Ich muss aber noch mehr finden, um näher an den Top-Jungs dran zu sein», fügte der WM-Dritte an.

Ob am Sonntag über die volle Distanz tatsächlich mehr möglich sein wird, wagt der zweifache Saisonsieger nicht einzuschätzen. «Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube aber, dass es mit dem Medium-Hinterreifen interessant sein wird», gab «Bez» zu bedenken. «Ja, am Freitag war die Strecke zwar langsamer und alle waren langsamer, aber ich war im Vergleich zu den Top-Leuten – mit Ausnahme von den Aprilia und Pecco – auch recht schnell. Ich bin daher recht zuversichtlich, dass ich mit dem Medium einen kleinen Schritt machen kann. Meine Jungs werden sicherlich auch etwas am Motorrad finden, um mir einen zusätzlichen Schub zu verleihen.»

Im Sprint am Samstagnachmittag fuhren alle MotoGP-Piloten vorne den Soft-Compound, hinten wählten alle ebenfalls die weiche Mischung, nur Zarco und Marini vertrauten auf den Medium-Hinterreifen.

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 194. 3. Bezzecchi 185. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 129. 6. Zarco 128. 7. Marini 120. 8. Miller 96. 9. Viñales 93. 10. Alex Márquez 92. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 44. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 363 Punkte. 2. KTM 207. 3. Aprilia 178. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 322 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 305. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 262. 5. Aprilia Racing 222. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 62. 11. Repsol Honda 24.