Brad Binder: «Pecco scheint okay zu sein»

Brad Binder konnte dem in der Kurve 2 gestürzten Pecco Bagnaia nicht ausweichen. Aber der KTM-Star sprach mit dem Weltmeister und lieferte beruhigende Nachrichten.

Nach dem vierten Platz im Sprint wollte Brad Binder am Sonntag beim Gran Premi de Catalunya auf dem 4,657 km langen Circuit Barcelona-Catalunya (mit acht Rechtskurven und sechs Linkskurven) unbedingt einen Podestplatz heimbringen. Der Südafrikaner nahm mit der Red Bull-KTM auf dem neunten Startplatz Aufstellung, kam dann im Getümmel der ersten Kurve gut durch, doch dann konnte er in der Schikane dem gestürzten Weltmeister Pecco Bagnaia nicht ausweichen.

«Wuff, das waren verrückte letzte zwei Stunden», seufzte der Moto3-Weltmeister von 2016. «Ich bin mit viel Schwung ins Rennen gestartet, ich bin dann zwischen Maverick und Miguel durch die Kurven 1 und 2 gefahren. Beim Rausfahren aus der Kurve 2 habe ich gar nichts gesehen, bevor ich Pecco und sein Motorrad mitten auf der Strecke liegen sah. Ich habe dann sein Motorrad berührt und habe versucht, blitzartig zu reagieren, um Pecco nicht zu berühren. Dann, ja, ich weiß nicht… Ich bin runtergefallen. Zum Glück habe ich gleich gesehen, dass er sich etwas bewegt. Es sieht so aus, als sei er verletzt, aber ohne Knochenbrüche davongekommen.»

«Ich bin dann zur Box zurückgekehrt, aber ich hatte keinen frischen harten Vorderreifen mehr, da wir nicht mit einem Abbruch gerechnet haben. Ich musste also den Q-Vorderreifen nehmen. Mein Start war okay, ich musste mich dann bemühen, Temperatur in die Reifen zu bringen. Das habe ich getan, aber dann habe ich ein technisches Problem gehabt und musste aufgeben.»

«Ich bin nachher zu Pecco gegangen, und er schien okay zu sein», ergänzte Brad.

Inzwischen steht fest; Bagnaia hat ein starkes Polytrauma erlitten.

Und da Binders Motorrad Bagnais rechtes Schien- und Wadenbein überfuhr, wurde beim Röntgen an der Strecke ein kleiner Bruch festgestellt. Die Ärzte waren aber nicht sicher, ob es sich um eine alte oder eine frische Fraktur handelt.

Deshalb wurde der Lenovo-Ducati-Star ins General Hospital gebracht, wo jetzt CAT-Scans durchgeführt werden. «Pecco hat keine inneren Verletzungen erlitten, er war immer ansprechbar, gut orientiert und bei Bewusstsein», stellten die Ärzte im Medical Centre an der Strecke fest.

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.