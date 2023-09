Barcelona: Verletzungs-Update Bagnaia und Bastianini

Enea Bastianini erlitt Brüche an der linken Hand und am linken Fuß

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia und sein Ducati-Teamkollege Enea Bastianini waren die Protagonisten von zwei dramatischen Szenen in der Startphase des Catalunya-GP. So geht es den beiden.

Für das Ducati-Lenovo-Werksteam entwickelte sich das Hauptrennen in Montmeló kurz nach dem Start zum Albtraum: Enea Bastianini, nach einem Grip-Penalty nur von Startplatz 14 losgefahren, löste in Kurve 1 einen Massencrash mit Alex Márquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi aus. Im Ausgang der zweiten Kurve flog dann Pole-Setter Pecco Bagnaia in Führung liegend per Highsider ab. Der nachfolgende Brad Binder konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und traf den WM-Leader an den Beinen.

Während sich der Rest des Feldes auf den Re-Start vorbereitete, wurde Bagnaia auf der Strecke behandelt und im Krankenwagen ins Medical Centre gebracht. Dorthin begab sich nach dem Startcrash auch sein Teamkollege Bastianini. Im Anschluss wurden beide Italiener zu weiteren Kontrollen ins Hospital General de Catalunya von Barcelona gebracht.

Zum Gesundheitszustand von Bagnaia gab Dr. Angel Charte, MotoGP Medical Director, gegenüber DAZN ein erstes Update, in dem er glücklicherweise nur von einer kleinen Verletzung sprach.

«Pecco hat multiple Traumata erlitten, als ein Motorrad ihn im Bereich des Oberschenkels und des Schienbeins überfahren hat. Wir haben Röntgenaufnahmen von diesem Bereich gemacht und eine kleine Verletzung festgestellt, von der wir nicht wissen, ob sie alt oder aktuell ist. Die Bilder, die wir haben, sind konventionelle Röntgenbilder, deshalb ist schwierig sicherzugehen, dass es keinen Bruch gibt. Deshalb müssen wir dringend eine Computertomographie machen und deswegen wurde er ins Krankenhaus geschickt», erläuterte Dr. Charte.

Am Kopf, Brustkorb und Unterleib seien zu keinem Zeitpunkt Beschwerden aufgetreten. «Er war bei Bewusstsein und konnte sich orientieren», versicherte der MotoGP-Arzt.

Beruhigend waren auch die Aussagen von Ducati-Teammanager Davide Tardozzi, der gegenüber den italienischen Kollegen von Sky Sport MotoGP meinte: «Es scheint weniger schlimm zu sein, als befürchtet.»

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti berichtete, Bagnaia klage über Schmerzen am Steißbein, die auf den harten Aufprall nach dem Highsider zurückzuführen seien. Die Sturzursache könne sich der Weltmeister unterdessen nicht erklären.

Am Abend teilte Ducati dann offiziell mit: Bagnaia erlitt multiple Prelllungen, aber keine Brüche und kann mit dem Team die Heimreise antreten.

Bastianini dagegen erlitt beim Startunfall eine Fraktur am linken Fußknöchel, die operativ behandelt werden muss. Gebrochen ist der Innenknöchel («Malleolus medialis»), ein Knochenvorsprung am Schienbein. Außerdem trug die «Bestia» einen Bruch des zweiten Mittelhandknochens an der linken Hand davon, der ebenfalls operiert wird, um den Heilungsprozess zu beschleunigen.

Der 25-Jährige aus Rimini wird noch heute Nacht nach Italien reisen, um schnellstmöglich operiert zu werden. Auf seinen Heim-GP in Misano wird er in der Folge verzichten müssen.

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.