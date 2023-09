Pecco Bagnaia (Ducati): «Ich hatte sehr viel Glück»

Pecco Bagnaia will die Tifosi und Ducatisti in Misano nicht enttäuschen und unbedingt an den Start gehen

MotoGP-WM-Leader und Weltmeister Pecco Bagnaia nahm am Sonntagabend erstmals zu seinem heftigen Crash von Barcelona Stellung und wirkte ziemlich ratlos.

Der fürchterliche Highsider von Pecco Bagnaia in Barcelona in der S-Kurve nach dem Start sorgte dafür, dass der WM-Leader nach bangen Minuten zuerst ins Medical Centre an der Strecke und dann ins General Hospital in Barcelona gebracht werden musste und sp den zweiten Start zum Rennen verpasste. Am späten Abend folgte dann die erste Stellungnahme des Italieners.

Bagnaia, in der WM noch 50 Punkte vor Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin, der am Sonntag 16 Punkte einsammelte, humpelte mit Gehhilfen und einem Pflaster in der rechten Kniekehle aus der Klinik über den Parkplatz, begleitet unter anderem von seiner Schwester Carola. «Ich hatte heute sehr viel Glück – wirklich sehr viel Glück! Ich muss wirklich dankbar sein! Manchmal muss man auch Glück haben.»

Wie hat der Ducati-Star den Crash erlebt? «Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich hatte von der Warm-up-Runde an schon sehr wenig Grip. Es hat dann nur einen heftigen Schlag getan, es war dann ein heftiger Highsider, das war nicht normal! Es ist eine schwierige Situation im Moment für mich persönlich. Was da passiert ist, war kein normaler Crash. Schon in der Aufwärmrunde hat der Grip hinten nachgelassen; das ist nicht normal.»

Marc Márquez vermutete, Bagnaia sei durch die Erfolge der letzten Monate mit sehr viel Selbstvertrauen losgefahren, der Medium-Hinterreifen sei aber noch nicht auf Temperatur gewesen. Zur Erinnerung: Im Sprint Race (12 Runden) hatten alle Fahrer hinten den Soft-Compound verwendet.

Zum Ausblick auf die nächsten Tage vor dem anstehenden San Marino Grand Prix vor den Tifosi in Misano stellte Bagnaia fest: «Wir werden jetzt alles tun, damit wir in Misano dabei sein können. Und ich werde natürlich versuchen, dort gut zu performen», erklärte der gebürtige Turiner zum Abschluss.

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS



Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück



WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.