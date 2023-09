Misano-GP 2023: Der MotoGP-Zeitplan im Überblick

Die letzte Europa-Station vor der Überseereise führt den MotoGP-Tross auf den «Misano World Circuit Marco Simoncelli». Alle Zeiten des zwölften Rennwochenendes der Saison 2023.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» ist der letzte Europa-Stopp, bevor die MotoGP-Asse ihre Überseereise antreten und erst Ende November zum Saisonfinale nach Valencia zurückkehren. Nur fünf Kilometer entfernt von der italienischen Küstenstadt Misano Adriatico wurde die Piste 1972 erbaut und ist seit 2007 Teil des MotoGP-Kalenders.

Der Rundkurs ist 4,23 km lang, wobei die längste Gerade lediglich 530 m misst. Mit ihren zehn Rechts- und sechs Linkskurven wird die anspruchsvolle Strecke auch in diesem Jahr wieder in allen Klassen spannende Rennaction bieten. Mit am Start ist die MotoE-Klasse, die in Misano ihren Meister küren wird.

Und auch in der MotoGP wird der Titelkampf intensiver, nachdem WM-Leader Pecco Bagnaia beim Catalunya-GP stürzte und Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) als Drittplatzierter 16 Punkte sammelte. Falls Bagnaia in Misano antreten wird, hat er gute Chancen, da er den San Marino-GP sowohl 2021 als auch 2022 gewinnen konnte. Im Vorjahr standen neben dem Italiener außerdem sein Teamkollege Enea Bastianini sowie Maverick Viñales (Aprilia) auf dem Siegertreppchen.

Im Vorfeld des Grand-Prix erhält Valentino Rossi am Donnerstag eine besondere Ehrung. Dem neunfachen Rekordweltmeister werden zur Anerkennung seiner Karriere die Schlüssel seines Wohnortes Tavullia überreicht, der nur 15 km entfernt vom Misano World Circuit liegt. Die Zeremonie beginnt am Donnerstag um 20:30 Uhr und findet auf dem «Piazza Dante Alighieri» statt.

Zeitplan Misano-GP 2023

Freitag, 8. September:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

Samstag, 9. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

Sonntag, 10. September:

09.45 – 09.55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)