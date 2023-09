Marc Márquez (Honda): «Test am Montag entscheidend»

Marc Márquez will seine zurückhaltende Arbeitsweise auch beim Misano-GP beibehalten. Der Repsol-Honda-Star erhofft sich derweilen viel vom offiziellen Test, der im Anschluss an das GP-Wochenende stattfinden wird.

Der Catalunya-GP war eine erneute Demonstration dafür, wie weit Honda aktuell hinter den europäischen Werken zurückliegt. Am Trainingsfreitag belegten alle vier Honda-Fahrer die letzten Plätze in der Tageswertung, woran sich auch in den Rennen nicht viel änderte. Lediglich Repsol-Honda-Superstar Marc Márquez schaffte es im Sprint als Elfter, sich von seinen Markenkollegen abzuheben.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Maverick Vinales und Aleix Espargaró Zurück Weiter

Doch am Sonntag kam der Rekordweltmeister nicht über Rang 13 hinaus und verlor dabei 21,616 sec auf Rennsieger Aleix Espargaró (Aprilia). Dass Márquez nur noch im Sparmodus unterwegs ist, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Diese Arbeitsweise wird der 30-Jährige auch beim zwölften WM-Lauf auf dem «Misano Circuit Marco Simoncelli» beibehalten.

«Misano ist für uns eine neue Chance, weiter an unserem Paket zu arbeiten. Die Strecke ist etwas anders als die letzten Pisten in Österreich und Barcelona, weshalb wir unsere Testarbeit fortsetzen werden, um wichtige Daten zu sammeln.»

In der Vergangenheit feierte der 85-fache GP-Sieger bereits zahlreiche Erfolge auf der 4,23 km langen italienischen Piste. Insgesamt neun Podestplätze, davon sieben Siege (1x in der 125-ccm-WM, 2x in der Moto2, 4x in der MotoGP) sowie zwei zweite Plätze in der Königsklasse stehen auf dem Konto des Spaniers. «Es stimmt, ich habe gute Erinnerungen an Misano», bestätigte Márquez seine beeindruckende Statistik. «Nach der ersten Session werden wir sehen, wo wir in diesem Jahr stehen.»

Doch interessanter als das Rennwochenende ist für den Honda-Piloten der Testtag am Montag nach dem Grand Prix: «Wir haben am Montag einen entscheidenden Test. Es ist der letzte Test der aktuellen Saison, bevor wir in den Schlusssprint starten. Daher wird es wichtig sein, das Maximum aus diesem Tag herauszuholen.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.