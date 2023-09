Raúl Fernández: «Das ist Aprilia noch nie passiert»

Am Ende des Catalunya-GP fand man bei Aprilia strahlende Gesichter vor – mit Ausnahme von Raúl Fernández. Denn der Spanier des RNF Aprilia Teams musste das Rennen aufgrund eines technischen Defekts vorzeitig aufgeben.

Mit den Plätzen 1,2 und 5 für Aleix Espargaró, Maverick Viñales und Miguel Oliveira feierte die Aprilia-Mannschaft in Barcelona ihr bislang bestes Ergebnis. Doch ein Fahrer konnte sich den Feierlichkeiten nicht anschließen. Denn RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernandez musste das Rennen in der zehnten Runde aufgrund eines technischen Problems vorzeitig beenden.

Für den 22-jährigen Madrilenen war es bereits der zweite Ausfall in Folge, nachdem er beim Österreich-GP aufgrund von gelösten Wuchtgewichten am Vorderrad die Box ansteuerte. Diesmal führte ein Problem am «Front Device» dazu, dass der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 das Rennen frühzeitig aufgab. «Am Ausgang von Kurve 4 habe ich gespürt, dass das Bike sich seltsam anfühlt. In Kurve 5 habe ich dann gemerkt, dass die vordere Federung nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe versucht, eine Lösung zu finden, aber mit einer defekten Gabel kannst du nicht fahren.»

Auf die Frage, ob ein solches Problem schon einmal bei einem der anderen Aprilia-Piloten aufgetreten ist, entgegnete Fernández: «Nein, so etwas ist in der Aprilia-Geschichte noch nie geschehen.»

Bereits der Start in das 23-Runden-Rennen gestaltete sich für den Spanier schwierig. Von Position 15 fiel er bis auf Rang 19 zurück, woraufhin er meckerte: «Unsere Starts sind immer sehr schlecht, dort verlieren wir viel Zeit. Das Problem dabei ist, dass du anschließend hinter Fahrern festhängst, die eigentlich langsamer sind als du. Diese halten dich dann auf.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró gewinnt das Rennen © Gold & Goose Maverick Vinales und Aleix Espargaró Zurück Weiter

Anschließend besänftigte sich Fernández mit lobenden Worten in Richtung Aprilia: «Aprilia hat einen Top-Job geleistet, ich freue mich für sie. Das Gute ist, dass wir ihre Daten haben. Wenn man zwei so schnelle Jungs im Werk hat, kann man sich immer verbessern.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.