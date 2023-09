Marc Márquez (Honda): «Es muss sich nichts ändern»

Marc Márquez bezog nach dem Vorfall beim Catalunya-GP klar Stellung und erklärte die Ursache derartiger Startunfälle. Außerdem äußerte sich der Repsol-Honda-Star zu seiner MotoGP-Zukunft.

«Für mich zählt das große Ganze», beteuerte Marc Márquez nach dem Gran Premi de Catalunya, den er am Sonntag 21 Sekunden hinter Sieger Aleix Espargaró (Aprilia) als 13. beendete. «Natürlich sind wir weit weg. In einem kurzen Rennen kannst du etwas retten. Aber wenn du in einem langen Rennen nicht die Pace hast, dann kannst du nicht mithalten», weiß der achtfache Weltmeister.

Der WM-19. lobte anschließend Fabio Quartararo, der das Rennen auf der ebenso unterlegenen Yamaha als Siebter abschloss. «Am Samstag war ich in der Lage, ein gutes Qualifying und Sprint-Rennen zu liefern. Am Sonntag war Quartararo dann an der Reihe, sein Potenzial zu zeigen. Er ist ein hoch talentierter Fahrer.»

Zu der, durch Enea Bastianini ausgelösten, Startkollision bezog der 30-jährige Spanier klar Stellung und nahm dabei den Ducati-Werksfahrer in Schutz: «Es muss sich nichts ändern. Die Fahrer müssen einfach vorsichtiger zu Werke gehen. Wie man gesehen hat, waren beim zweiten Start alle Piloten zurückhaltender. Alle Fahrer, in diesem Fall Enea, ziehen aus solchen Fehlern ihre Konsequenzen. Er ist nicht verrückt oder über seinem Limit unterwegs, aber manchmal passieren solche Fehler einfach. Er wurde für sein Vorgehen bestraft, damit ist die Sache erledigt.»

Zu seiner aktuellen Gefühlslage auf der RC213V meinte der Repsol-Honda-Werksstar betrübt: «Ich genieße gar nichts, ich leide nur. Ich versuche nur zu überleben und ruhig zu bleiben.» Trotz der anhaltenden Misere ist Márquez der Überzeugung: «Meine Zukunft ist recht klar. Ich werde weiterhin versuchen, die beste Lösung für das Projekt Honda zu finden und unser Paket weiter zu verbessern. Dort werden wir beim Misano-Test ansetzen, um die Saison 2024 bestmöglich vorzubereiten.»

MotoGP-Ergebnisse, Montmeló (3. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 23 Rdn in 38:56,159 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,377 sec

3. Martin, Ducati, + 2,831

4. Zarco, Ducati, + 4,867

5. Oliveira, Aprilia, + 7,529

6. Alex Márquez, Ducati, + 10,590

7. Quartararo, Yamaha, + 10,821

8. Miller, KTM, + 10,880

9. Augusto Fernández, KTM, + 12,889

10. Di Giannantonio, Ducati, + 13,280

11. Marini, Ducati, + 16,491

12. Bezzecchi, Ducati, + 16,561

13. Marc Márquez, Honda, + 21,616

14. Morbidelli, Yamaha, + 23,108

15. Nakagami, Honda, + 26,740

16. Lecuona, Honda, + 28,860

17. Mir, Honda, + 33,929

– Raul Fernández, Aprilia, 13 Runden zurück

– Brad Binder, KTM, 20 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 22 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, DNS

– Bastianini, Ducati, DNS

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Montmeló (2. September):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Rdn in 20:02,744 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,989 sec

3. Viñales, Aprilia, + 2,040

4. Binder, KTM, + 2,857

5. Martin, Ducati, + 4,341

6. Oliveira, Aprilia, + 4,940

7. Zarco, Ducati, + 6,746

8. Bezzecchi, Ducati, + 6,888

9. Bastianini, Ducati, + 8,068

10. Alex Márquez, Ducati, + 10,380

11. Marc Márquez, Honda, + 11,823

12. Marini, Ducati, + 11,900

13. Di Giannantonio, Ducati, + 12,018

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,284

15. Morbidelli, Yamaha, + 16,207

16. Miller, KTM, + 16,404

17. Augusto Fernández, KTM, + 16,534

18. Quartararo, Yamaha, + 17,147

19. Lecuona, Honda, + 18,658

20. Nakagami, Honda, + 19,080

21. Mir, Honda, + 19,574

– Pol Espargaró, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 260 Punkte. 2. Martin 210. 3. Bezzecchi 189. 4. Binder 166. 5. Aleix Espargaró 154. 6. Zarco 141. 7. Marini 125. 8. Viñales 113. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 102. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 379 Punkte. 2. KTM 215. 3. Aprilia 203. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 351 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 314. 3. Ducati Lenovo Team 295. 4. Red Bull KTM Factory Racing 270. 5. Aprilia Racing 267. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 145. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.