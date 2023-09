Pecco Bagnaia in Misano? Entscheidung am Donnerstag

Francesco Bagnaia will nach seinem Horror-Crash in Barcelona schnellstmöglich wieder auf seine Desmosedici GP23 steigen

Während Enea Bastianini nach seiner Operation am Montag den Misano-GP verpassen wird, ist sein Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia fest entschlossen, bei seinem Heimrennen anzutreten.

Für das Ducati-Werksteam endete der Catalunya-GP mit zwei schweren Stürzen. Enea Bastianini, der für die Startkollision in der ersten Kurve verantwortlich war, zog sich dabei eine Fraktur am Innenknöchel («Malleolus medialis») am linken Fuß und einen Bruch des zweiten Mittelhandknochens an der linken Hand zu. Bastianini wurde am Montag im Modena-Krankenhaus operiert, weshalb am Abend bereits feststand, dass der Italiener sowohl den San-Marino-GP als auch die Wochenenden in Indien und Japan verpassen wird.

In Misano wird der 25-Jährige nicht ersetzt, da auch Testfahrer Michele Pirro mit einer Wildcard im Einsatz sein wird.

Für Pecco Bagnaia endete sein Horrorsturz in Kurve 2 glimpflicher, weshalb der MotoGP-Weltmeister bei seinem Heim-Grand-Prix wieder im Sattel seiner Desmosedici GP23 sitzen will. «Am Sonntag bin ich mit dem Team zurück in meine Heimat gefahren, wo wir direkt an meiner Rückkehr gearbeitet haben», erklärte der WM-Führende.

Ob der 26-jährige Italiener letztlich die ärztliche Freigabe erhält, wird sich bei einem medizinischen Check am Donnerstag entscheiden. «Ich hoffe, dass mir die Ärzte die Freigabe erteilen und ich am Freitag zum ersten Training meines Heim-GP auf die Strecke gehen kann. Der San-Marino-GP ist immer ein besonderes Ereignis, speziell für uns italienische Ducati-Fahrer. Daher werde ich mein Bestes geben, um am Samstag und Sonntag an den Rennen teilzunehmen.»

