Umfangreicher MotoGP-Kalender: 2024 mit 22 Events

Schon 2022 und 2023 standen 21 Grand Prix auf dem Kalender, doch KymiRing und Sokol Circuit wurden jeweils abgesagt. 2024 kommt Kasachstan fix neu dazu, der Aragón-GP feiert ein Comeback.

Die Motorrad-GP-Termin für 2024 werden voraussichtlich wie im Vorjahr erst im Oktober verlautbart. Fix ist bereits: Es werden 22 Grand Prix geplant, denn der Sokol Circuit in Kasachstan könnte wieder im Juli ins Programm kommen, um die Sommerpause zu verkürzen. Der GP von Aragonien im MotorLand Aragón wird als vierter Event in Spanien ebenfalls wieder im Kalender stehen, wegen der Regionalwahlen und des ungewissen Ausgangs konnte für 2023 nicht rechtzeitig ein Vertrag mit den zuständigen Behörden unterschrieben werden.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hat inzwischen den Sokol Circuit besichtigt und sich überzeugt, dass alle Anforderungen von FIM Safety Officer Tome Alfonso für eine Homologation erfüllt wurden und alle verlangten Maßnahmen getrioffen wurden.

«Wir haben die Anzahl der Grand Prix festgelegt, aber wir können die Termine vorläufig noch nicht genau zuordnen. Es wird Veränderungen gegenüber 2023 geben; wir überlegen auch Änderungen für den Sommer», erklärte Ezpeleta gegenüber SPEEDWEEK.com.

Fix ist: Nach dem Umbau des Losail Circuit wird die Saison wie immer (mit Ausnahme von 2023) in Katar gestartet.

Der Österreich-GP wurde auf den 18. August festgelegt, der GP von Deutschland auf dem Sachsenring wird wieder von 21. bis 23. Juni eine Woche vor der Dutch-TT (28. bis 30. Juni) stattfinden.

Wie es unmittelbar nach dem Saisonstart in Doha weitergeht, ist noch offen. Es wird davon abhängen, wann in Portimão gefahren wird. Der Portugal-GP könnte im März als zweiter Grand Prix stattfinden, oder es folgt nach dem Katar-Event eine erste Asien-Tournee mit zwei Events, zum Beispiel in Indien oder Indonesien. Danach kommen Argentinien und Texas an die Reihe, ehe eventuell am 1. Mai in Jerez gefahren wird.

Vom geplanten Saudi-Arabien-GP gibt es noch keine Neuigkeiten, er wird frühestens 2026 stattfinden. Denn es wird eine neue Piste geplant, die dann für Formel 1 und MotoGP verwendet wird. Die Saudis werden das detaillierte Projekt den Verantwortlichen der Formel 1 und MotoGP demnächst präsentieren.

Der GP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht