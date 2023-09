Stefan Bradl (Honda/16.): «Die Luft wird dünner»

Wildcard-Fahrer Stefan Bradl liess im ersten Misano-Training alle Honda-Kollegen hinter sich. Aber er ahnt, dass sich die Konkurrenz stärker steigern wird als Honda.

Nach dem ersten freien MotoGP-Training des «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» liegen sechs Ducati, drei Aprilia und zwei KTM auf den ersten elf Plätzen. Stefan Bradl gelang mit Platz 16 als Wildcard-Fahrer und einem Rückstand von 0,629 Sekunden die Position des besten Honda-Piloten. Die Kollegen Marc Márquez, Joan Mir und Takumi Takahashi reihten sich auf den Plätzen 21, 23 und 24 ein.

Stefan Bradl testete im FP1 wieder einmal eine neue Chassis-Version, dazu eine neue Aerodynamik-Version. «Alle Wildcard-Fahrer sind im ersten Training die schnellsten Vertreter ihrer Werke gewesen, da habe ich mich ganz gut eingereiht hinter den Kollegen Pirro und Pedrosa», stellte der 33-jährige Bayer fest. «Ja, wir haben ein paar Neuheiten ausprobiert. Eine abgeänderte Aero, mit einem abgeänderten Sitz hinten, der Kofferraum ist ein bisschen umgestaltet worden.»

Stefan Bradl stand zuletzt von 22. bis 24. Juni in Assen statt Alex Rins bei LCR-Honda im Renneinsatz. «Aber die Umstellung vom Testmodus in den Rennmodus ist mir nicht schwergefallen. Die Zeitabstände sind ja mittlerweile so eng, dass du auf jede Tausendstelsekunde schauen musst. Man darf jetzt das erste freie Training auch nicht überbewerten, weil jeder Fahrer mit den Reifen haushalten musste. Ich habe keine weichen Reifen verwendet. Aber wir wissen bei Honda, dass wir womöglich nicht mithalten können. Wenn die anderen bei der Rundenzeit noch einmal einen Schritt nach vorne machen, werden wir das Tempo nicht mitgehen können.»

Stefan Bradl hat in diesem Jahr in Misano schon sechs Testtage absolviert. «Aber das hilft mir nur im FP1. Nachher wird die Luft immer dünner. Deshalb rechne ich nicht mit einem Einzug ins Q2.»

MotoGP-Ergebnisse FP1, Misano (8. September):

1. Pirro, Ducati, 1:31,909 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Martin, Ducati, + 0,157

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,181

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,318

6. Pedrosa, KTM, + 0,341

7. Viñales, Aprilia, + 0,366

8. Zarco, Ducati, + 0,392

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,440

11. Binder, KTM, + 0,481

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,486

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,495

14. Miller, KTM, + 0,600

15. Quartararo, Yamaha, + 0,601

16. Bradl, Honda, + 0,629

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,645

18. Oliveira, Aprilia, + 0,650

19. Nakagami, Honda, + 0,662

20. Bagnaia, Ducati, + 0,690

21. Marc Márquez, Honda, + 0,765

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,291

23. Mir, Honda, + 1,319

24. Takahashi, Honda, + 5,985