Stefan Bradl: Er ersetzt Rins in Indien und Japan

Stefan Bradl hat seit 2020 nicht weniger als 24 GP-Auftritte statt Marc Márquez absolviert. Jetzt wird er bei LCR-Honda für Alex Rins einspringen.

Heute hat sich beim «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» herumgesprochen, dass Stefan Bradl in zwei Wochen auf dem Buddh International Circuit in Indien (24.9.) und eine Woche später auch in Motegi/Japan (1.10.) die LCR-Honda des verletzten Alex Rins steuern wird. Texas-Sieger Alex Rins hat am 9. Juni in Mugello einen extrem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch erlitten. Er geht immer noch an Krücken und konnte bei seinem Aragón-Test auf einer Honda Fireblade keine positiven Nachrichten verkünden.

Deshalb bereitet sich Stefan Bradl insgeheim auch darauf vor, sogar in Mandalika (13. bis 15.10.), Phillip Island (20. bis 22.10.) und Buriram (27. bis 29.10.) für Rins bei LCR einzuspringen.

Stefan Bradl trifft an diesem Wochenende in Misano auf der Piste wieder einmal auf seinen Honda-RC213V-Kollegen Marc Márquez. das war in den letzten drei Jahren seit dem Jerez-Crash 2020 nicht oft der Fall, weil der Bayer zwar 2020 wie alle Testfahrerkollegen wegen Corona keine Wildcards bekam, aber ab Brünn für den verletzten Marc Márquez einspringen musste. 2021 und 2022 trat Bradl in Jerez zweimal und in Misano 2021 einmal mit einer Wildcard an, jetzt ist beim San-Marino-GP das vierte Aufeinandertreffen seit 2020 im Gange.

Marc Márquez hat seit Beginn der Rennsaison 2020 in Jerez bisher 46 GP-Auftritte absolviert, Stefan Bradl immerhin total 30.

Aber die beiden Honda-Asse haben bei ihren Grand Prix nicht immer am Sonntag das Rennen bestritten, Stefan Bradl hat beim zweiten Misano-GP 2020 am Freitagabend wegen einer Entzündung am rechten Ellbogen zusammengepackt und die Heimreise angetreten.

Und Marc Márquez hat nach der ersten Oberarm-OP beim überhasteten Comeback in Jerez nur das FP3 am Samstagvormittag bestritten und dann nach der «out lap» im Q1 das Handtuch geworden. Und in Mandalika 2022 musste er auf Rat der Ärzte nach vier Stürzen innerhalb 48 Stunden nach dem Highsider im Warm-up für das Rennen das Handtuch werfen. Auch in Sachsen und Assen 2023 nahm Márquez am Sonntag-Rennen nicht teil.

Das bedeutet: Marc Márquez hat seit Saisonbeginn 2020 nur 37 der 65 Grand Prix bestritten, Bradl 30.



2020

Marc Márquez: 2 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 12 GP-Auftritte



Marc Márquez: Jerez-1 und Samstagvormittag bei Jerez-2

Stefan Bradl: Brünn, Spielberg-1, Spielberg-2, Misano-1, Misano-2, Catalunya, Le Mans, Aragón-1, Argaón-2, Valencia-1, Valencia-2, Portimão (Platz 7)



2021

Marc Márquez: 13 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 6 GP-Auftritte



Marc Márquez: Portimão (Platz 7), Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Sachsenring, Assen, Spielberg-1, Spielberg-2, Silverstone, Aragón, Misano, Texas, Misano-2

Stefan Bradl: Losail-1, Losail-2, Jerez (Wildcard), Misano (Wildcard), Portimão (Platz 15), Valencia.



2022

Marc Márquez: 13 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 8 GP-Auftritte



Marc Márquez: Losail, Mandalika, Texas, Portimão, Jerez, Le Mans, Mugello, dann Rennpause, Aragón, Motegi, Buriram, Phillip Island, Sepang, Valencia.

Stefan Bradl: Termas de Río Hondo, Jerez (Wildcard), Catalunya, Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano.



2023

Marc Márquez: 9 GP-Auftritte

Stefan Bradl: 4 GP-Auftritte



Marc Márquez: Portimão, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Assen, Silverstone, Spielberg, Barcelona, Misano,

Stefan Bradl: Texas, Jerez, Assen, Misano.