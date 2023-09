Aleix Espargaró (Aprilia): «P8 sieht scheiße aus!»

Aprilia-Held Aleix Espargaró sprach nach dem MotoGP-Sprint von Misano offen über seine körperliche Verfassung und die Probleme von Aprilia auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Aleix Espargaró (34) quälte sich am Samstag nach seinem heftigen Crash inklusive Schleudertrauma vom Freitag im MotoGP-Spring von Misano Adriatico unauffällig auf P8. Am fehlten dem Dominator von Barcelona knapp acht Sekunden auf Sieger und Kumpel Jorge Martin (Prima Pramac Ducati).

«Es war heute nicht so übel», stellt Aleix fest. «Ich hatte am Freitag einen heimtückischen Sturz, ich bin lange nicht mehr so heftig gestürzt wie am Freitag. Ich hatte ein Schleudertrauma und deshalb Schmerzen im Genick, ich hatte nicht die beste Nacht. In der Früh war ich dann sehr langsam im dritten Training. Nachher habe ich das Bike auf Platz 6 gestellt. Das war gut.»

© Gold & Goose Willkommen zum Sprint in San Marino © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt den Sprint in San Marino © Gold & Goose Bezzecchi, Martin, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

«Platz 8 sieht vielleicht scheiße aus», gesteht Aleix. «Aber wenn man sieht, wie nahe ich an der dritten Stufe des Podiums und Pecco war, macht mich das eigentlich ganz happy auf einer schwierigen Piste. Alles in allem und nach den Problemen bin ich zufrieden mit dem Samstag. Ich habe mit Maverick gekämpft. Ich denke, meine körperliche Verfassung wird auch am Sonntag keine Ausrede sein. Ich will mich so gut wie möglich ausrasten, so gut wie es mir das Heimrennen von Aprilia erlauben wird.»

Der Ausblick des Spaniers auf den Sonntag: «Wir werden die Front mit dem Medium-Reifen etwas weniger belasten. Auf einer eher langsamen Piste mit viel Stop-and-Go und guter Haftung ist es schwierig für uns.»

Der ältere der Espargaró-Brüder analysiert: «Es ist schwierig auf so einer Piste mit viel Grip – es ist genau das Gegenteil von Barcelona. Es ist eine der Lieblingspisten von Maverick, aber sogar da ist es mühsam, näher dran zu sein. Wir hoffen, dass wir am Sonntag etwas näher dran sind. Wir müssen die maximalen Punkte mitnehmen. Gegen KTM und Ducati zu kämpfen ist hier sehr schwer.»

«Wir haben etwas weniger Gewicht als die anderen Bikes am Heck, das ändert die Balance dann sofort, wenn es auf der Piste guten Grip gibt. Und wir haben immer noch nicht das Drehmoment wie KTM und Ducati. Wenn die Elektronik eingreift, dann sehen wir ganz gut aus. Wenn die Gegner aber all ihre Power auf die Piste bringen, wird es für uns schwer. Heute war es definitiv hart für uns. Es war unmöglich, Binder und Dani zu folgen. Wir haben in der Beschleunigung viel an Boden verloren.»

Espargaró weiß: «Es sieht von außen vielleicht danach aus, als wären wir weit weg. Es ist hier einfach nicht unsere beste Piste - ich habe die Jungs dennoch direkt vor mir gehabt. Aber die MotoGP ist heute so, man kann nicht jedes Wochenende gewinnen. Kopf hoch und ich hoffe, wir finden etwas, wie wir das Bike besser balancieren können.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 267 Punkte. 2. Martin 222. 3. Bezzecchi 198. 4. Binder 171. 5. Aleix Espargaró 156. 6. Zarco 141. 7. Marini 128. 8. Viñales 117. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 103. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Pedrosa 19. 21. Raúl Fernández 14. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 391 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 207. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 363 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 326. 3. Ducati Lenovo Team 302. 4. Red Bull KTM Factory Racing 275. 5. Aprilia Racing 273. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 146. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.