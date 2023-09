Jack Miller (KTM/15.): Start-Device steckte zu lange!

Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller sprach nach seiner blassen Vorstellung am Misano-Samstag offen über seine Probleme und die erstaunliche Performance von KTM-Tester Dani Pedrosa.

Jack Miller kam am Samstag im MotoGP-Sprint von Misano nur auf Platz 15 an. Der Aussie, der von Startplatz 18 losfahren musste, büßte 17 Sekunden auf Sieger Jorge Martin ein und blieb zudem klar hinter den Markenkollegen Dani Pedrosa und Brad Binder. «Es war nicht unbedingt ein idealer Tag», fasste Jack zusammen. «Ich habe nicht den Start erwischt, den ich mir gewünscht hatte. Es herrschte ein Chaos in der ersten Kurve und ich konnte das Front-Device nicht deaktiveren. Ich fuhr den ersten Sektor dann mit der runtergelassenen Front, das hat mich ein paar Positionen gekostet.»

«Das Qualifying ist nicht ideal gelaufen. Ich weiß aber, was ich brauche. Das Bike arbeitet ganz gut. Es gibt zwei Sektoren, in denen wir uns verbessern müssen – dort wo man bremsen muss. Ich bin bei den Schnellsten im letzten Sektor und in den Top-5 im zweiten Sektor. Aber ich bin fast Letzter im ersten und dritten Sektor. Wir müssen verstehen, wie wir Vertrauen bei mir und aus dem Bike ziehen und uns steigern können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Sprint in San Marino © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt den Sprint in San Marino © Gold & Goose Bezzecchi, Martin, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

Zur Situation mit dem hängenden Start-Device an der KTM am Start sagte Jack: «Pirro war innen, er kam sehr tief rein. Ich konnte daher nicht so hart bremsen. Dann habe ich es in Kurve 2 wieder versucht. Erst in Kurve 4 konnte ich dann das System durch ein starkes Bremsmanöver endlich deaktivieren.»

Zum Rennverlauf berichtete Miller: «Als ich die Leute wie Bradl überholt hatte, konnte ich meinen Speed fahren – die Pace war gut. Ich habe dann auch zu Augusto Fernández, Morbidelli und Pol Espargaró aufgeholt. Ich habe mich ganz gut gefühlt, wir hatten einiges geändert vor dem Rennen. Ich habe mich etwas besser gefühlt dann, habe aber immer noch viel im ersten Abschnitt eingebüßt. Ich glaube, in Runde 6 war ich schon 13 Sekunden zurück und ich dann 17,4 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gekommen. Ich muss versuchen, einen besseren Start zu schaffen und in der ersten Runde sauber fahren. Dann kann ich eine deutlich bessere Pace vorlegen.»

Miller gesteht: «Das Problem war Kurve 11, das Bike hat da wie verrückt gewackelt, speziell mit dem Windschatten im Rennen. Ich hatte den ganzen Tag Probleme, das Bike auf der Piste zu halten und den Speed zu halten. Ich habe viel versucht, auch mich auf dem Bike zu bewegen und meine Position zu verändern - habe aber noch keine Lösung gefunden. Wir arbeiten daran unermüdlich.»

Was hat sich bei Miller seit dem Saisonstart geändert? «Das ist eine gute Frage: Wir haben viel in den vergangenen Wochen gearbeitet. Wir sind auch definitiv nicht langsam, aber das Level ist extrem. Wir müssen uns steigern. Diese Jungs sind unglaubliche Athleten. Wir müssen besser werden, so einfach ist das!»

Zur Performance von KTM-Edeltester Dani Pedrosa meinte Teamkollege Miller: «Hier zu testen hilft sicher... Danis Stil passt auch zum Motorrad. Er ist sehr leicht, er kann daher hier schnell beschleunigen und bremsen. Die Jungs haben hier gewonnen, ich glaube, sein letzter MotoGP-Sieg war hier. Danie weiß, wie man hier gewinnen kann. Das ist der Grund, warum er eine Legende ist!»

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 267 Punkte. 2. Martin 222. 3. Bezzecchi 198. 4. Binder 171. 5. Aleix Espargaró 156. 6. Zarco 141. 7. Marini 128. 8. Viñales 117. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 103. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Pedrosa 19. 21. Raúl Fernández 14. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 391 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 207. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 363 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 326. 3. Ducati Lenovo Team 302. 4. Red Bull KTM Factory Racing 275. 5. Aprilia Racing 273. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 146. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.