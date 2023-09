Brad Binder (KTM/14.): 20 lange Runden nach dem Sturz 11.09.2023 - 00:02 Von Philippe Soutter

© F.Glänzel Brad Binder rettete nach dem Crash noch 2 WM-Punkte

In der Startphase war KTM-Ass Brad Binder erster Verfolger des Ducati-Trios an der Spitze. Doch die Herrlichkeit endete in der achten Runde. Der Südafrikaner haderte vor allem mit seinem Vorderreifen.