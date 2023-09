Neue GPC-Beschlüsse: Wildcard-Einsätze und Zeitplan 13.09.2023 - 12:54 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Stefan Bradl absolvierte in Misano einen Wildcard-Einsatz in HRC-Farben

Bei einer Sitzung der Grand Prix Commission (GPC) wurden am Rande des San Marino-GP am vergangenen Wochenende in Misano eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die mit sofortiger Wirkung oder 2024 in Kraft treten.