Marc Márquez: Zwei Kernaussagen des Misano-Tests

Wie geht es für MotoGP-Superstar Marc Márquez weiter? Mit seinen Aussagen am Montag in Misano ließ er Fans und Beobachter aufhorchen. Ein Interpretationsversuch.

Bei jeder Gelegenheit wird Marc Márquez zu seiner Zukunft befragt, aber der 30-jährige Spanier ist längst ein Meister des Versteckspiels. Er hat es geschafft, sich alles offen zu lassen, indem er eine Sache andeutet und gleichzeitig das Gegenteil nicht ausschließt. Wer dachte, dass Marc nach dem Misano-Test und seinen ersten Runden auf dem 2024er-Prototyp der RC213V die Karten auf den Tisch legen würde, wurde eines Besseren belehrt.

Seine Enttäuschung über die «Honda der Zukunft», auf der sich der 59-fache MotoGP-Sieger mit denselben Problemen wie auf dem aktuellen Motorrad herumschlägt, ging aus seinen Kommentaren in seiner Presserunde am Montag aber klar hervor.

Marc Márquez ist kein Mann bombastischer Statements, aber über die Jahre haben wir gelernt, seine Worte zu interpretieren – und aus meiner Sicht ist der achtfache Weltmeister drauf und dran, das zu verlassen, was seit seinem MotoGP-Debüt 2013 sein Zuhause war.

Diese Interpretation stützt sich auf zwei Kernaussagen. Einmal sagte der Repsol-Honda-Werkfahrer am Montag bereits in der Mittagspause: «Ich glaube nicht, dass ich mit dem neuen Motorrad am Nachmittag viel fahren werde.»

Wir kennen Marc: Wenn in der 2024er-Honda auch nur ein Funken Potenzial stecken würde, würde er damit auch noch nachts den Misano World Circuit umrunden. Deshalb klingt dieser Satz für mich nach: «Es lohnt sich nicht, was sollte das noch bringen?»

Der zweite Punkt war eher ein Verschweigen, ein Ausklammern. Zum ersten Mal betonte Marc nicht mehr: «Ich habe einen Vertrag mit Honda für nächstes Jahr.» Stattdessen ersetzte er den Satz mit: «Solange ich bei Honda bin» und «Ich habe drei Pläne für die Zukunft» – wobei er kurioserweise mit den englischsprachigen Medienvertretern noch von zwei Plänen sprach, in seiner Muttersprache dann von drei.

In welchem dieser drei Körbe der Ball von Marcs Zukunft landen wird, weiß ich nicht. Er weiht nur sein engstes Umfeld ein, ein oder zwei Personen, wie er selbst betonte. Wie dem auch sei: Die Antwort werden wir bis zum Japan-GP in zweieinhalb Wochen kennen.

