Fabio Di Giannantonio: MXGP-Besuch vor Indien-Reise 18.09.2023 - 14:55 Von Nora Lantschner

© Instagram/@fabiodiggia49 Fabio Di Giannantonio mit dem neuen MXGP-Weltmeister Jorge Prado

Bevor es für den MotoGP-Tross in dieser Woche erstmals nach Indien geht, stattete Fabio Di Giannantonio am Wochenende noch dem MXGP-Fahrerlager in Maggiora einen Besuch ab.