Stefan Bradl: Publikumsliebling in Schwanenstadt

Honda bietet Stefan Bradl ab dem «IndianOil Grand Prix of India» wieder für den verletzten Alex Rins auf. Vor der Asien-Tour der MotoGP-WM war der HRC-Testfahrer am Wochenende in Schwanenstadt zu Gast.

Stefan Bradl folgte der Einladung von Motorradmäzen Roland Tauchner und fuhr beim 13. Oldtimer-Grand-Prix der MSV Schwanenstadt am vergangenen Samstag und Sonntag eine Replica der 2017er-RC213V aus dessen Sammlung auf dem 2,7 Kilometer langen «Hausruck-Ring». Bei herrlichem Spätsommerwetter kamen sowohl Hondas Test- und Ersatzfahrer als auch die vielen begeisterten Zuschauer voll auf ihre Kosten.

«Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in Schwanenstadt dabei gewesen zu sein», erzählte Bradl. «Natürlich hat auch das Wetter mitgespielt. Ich glaube, dass die tolle Veranstaltung für alle ein Erfolg war. Für mich war es das erste Mal, aber es hat mir auf Anhieb gefallen und es war ein sehr schönes Erlebnis, die Begeisterung der Fans und Zuschauer so hautnah zu erleben. Ein großes Dankeschön an die Veranstalter für den herzlichen Empfang und die Gastfreundschaft, und auch an Roland Tauchner, der mir dieses schöne Motorrad für das vergangene Wochenende anvertraut hat. Danke an alle, ‚Schwauna‘, ich komme gerne wieder!»

Ab dem kommenden Wochenende ist der 33-jährige Bayer wieder in der MotoGP-WM zu sehen: Wie schon in Assen wird er bei LCR in Indien (22. bis 24. September) und in Japan (29. September bis 1. Oktober) Alex Rins vertreten. Der Austin-Sieger fällt nach dem zweifachen Schien- und Wadenbeinbruch von Mugello länger aus als ursprünglich erwartet. Bradl könnte auch noch bei den Grands Prix in Mandalika (15. Oktober), auf Phillip Island (22. Oktober) und in Buriram (29. Oktober) zum Einsatz kommen.