Taka Nakagami (Honda): «Nicht das beste Gefühl» 22.09.2023 - 07:36 Von Philippe Soutter

© Gold & Goose Zumindest bei der Show-Einlage mit lokalen Tänzern hatte Taka Nakgami (rechts neben Alex Márquez) in Indien schon Spaß

HCR-Haudegen Takaaki Nakagami will sich Schritt für Schritt an die neue Strecke in Indien herantasten. Allerdings hat er Bedenken, was die Sicherheit des Buddh International Circuits angeht.