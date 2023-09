Jack Miller (KTM/18.): Affe verschüttete den Kaffee

Jack Miller legte beim ersten Indien-GP der Geschichte einen Fehlstart hin: Nach Platz 16 im freien und Rang 18 im Zeittraining muss er wie sein Red Bull KTM-Teamkollege Brad Binder ins Q1.

«Es ist nicht ideal gelaufen», kratzte sich der Australier am Kopf. «Am Vormittag fühlte ich mich wohl auf dem Bike und drehte am Ende eine schnelle Runde, die für Platz 2gereicht hätte, dann aber gestrichen wurde.»

Entsprechend zuversichtlich brauste Jack Miller am Nachmittag zur zweiten Session aus der Boxengasse, merkte aber schnell, dass sich sein Team mit ein paar Drehs am Set-Up vergaloppiert hatte. «Wir gingen mit der Motorbremse in die falsche Richtung und mussten die Änderungen wieder rückgängig machen. Dann ist mir ein Ausrutscher passiert, bei dem viel Zeit verstrich, bis ich nach dem langen Weg um die Strecke wieder in der Box ankam. Alles in allem haben wir ein bisschen die Richtung verloren, ich fuhr auch nicht optimal», gestand er.

Zu Anfang gab ihm auch der 5.01 Kilometer lange Buddh International Circuit einige Rätsel auf. «Das Fahren macht Spaß, besonders in der überhöhten Kurve im hinteren Streckenteil, wo so ziemlich alles in voller Schräglage am Boden entlangschmirgelt. Aber es ist auch schwierig, eine optimale Runde aneinander zu ketten, weil es viele blinde Ecken gibt, wo du wie am Sachsnering blind auf den Scheitelpunkt zusteuerst, bevor du ihn sehen kannst.Und am Ende der Gegengeraden habe ich zu Anfang viel zu früh gebremst, schon vor der 300 Meter-Marke, weil es dort so aussieht, als ob du auf eine Wand zubeschleunigst, eine seltsame optische Täuschung, bei der du gegen jede Faser in deinem Körper ankämpfen musst, um das Gas stehen zu lassen. Interessant dürfte der Start werden: Die erste Kurve und der Übergang zur zweiten sind super eng, ich verwette fast mein Haus, dass da nicht jeder ungeschoren durchkommt.»

Noch interessanter wurde sein Nachmittag durch einen unerwarteten Besucher in der Box. «Ich saß vor dem Monitor und schaute die Moto3-Session an, als ich weit oben, wo die Kabel im galvanisierten Stahl der Dachkonstruktion verschwinden, eine Bewegung wahrnahm. Erst dachte ich, ein Hund habe sich verstiegen, doch dann erkannte ich einen Affen, so groß wie ein Baboon! Wir haben ein paar Bananen nach oben geworfen, um ihn anzulocken, doch bisher ist er noch nicht zurückgekommen. Immerhin haben wir jetzt einen Verdacht, wer den Kaffee von einem meiner Mechaniker verschüttet hat!»

