Jack Miller (Red Bull KTM/7.): Mit spitzen Ellbogen

Jack Miller verpasste in Indien das Q2 und musste sich beim Sprintrennen auf dem 16. Startplatz einreihen. Doch dann riss der Red Bull KTM-Star das Ruder herum und eroberte Rang 7.

«Der Tag hat sich ins Gute gedreht», atmete der Australier Jack Miller nach auf elf Runden verkürzten ersten Schlagabtausch auf dem Buddh International Circuit auf. «Meine Pace im Rennen war besser, ich konnte mit den anderen mithalten. Es gibt noch ein paar Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen, doch alles in allem haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht. Ich fühlte mich gut», erklärte der vierfache MotoGP-Sieger.

Auch das Qualifying sei nicht allzu niederschmetternd verlaufen, ihm hätte nur ein bisschen Speed gefehlt, um es ins Q2 zu schaffen. «So aber hatte ich den wahrscheinlich ungünstigsten Startplatz von allen, denn die Piste zwischen mir und der nächsten Reihe war noch ziemlich nass. Ich bin beim Start aber ruhig und konzentriert geblieben, ohne durchdrehendes Hinterrad, und machte Boden gut, sowie ich trockenen Asphalt unter den Rädern hatte. Eine Menge der Jungs haben in der ersten Kurve die Linie verpasst und sind weit gegangen, das habe ich ausgenützt. Für den Rest der ersten Runde bin ich auf etlichen Zehen herumgetrampelt und habe die Ellbogen ausgefahren, so habe ich meine Position verbessern und verteidigen können.»

Dass es zu einem Startunfall gekommen war, wunderte Miller nicht. «Ich habe ja schon gestern gesagt, dass hier Chaos entsteht. Wenn 22 oder jetzt 21 Jungs auf die gleiche, enge Spur zusteuern, kann es natürlich zu solchen Szenen kommen.»

Wie alle anderen Beobachter auch war Miller beeindruckt von dem Speed, den Marco Bezzecchi bei seiner Aufholjagd an den Tag legte. «Einige der Jungs hatten eine extrem gute Pace. Dass Marco am Schluss noch Rundenzeiten von 1:44 min hingelegt hat, ist gewaltig. Da haben wir definitiv noch Spielraum für Verbesserungen, vor allem beim Herausbeschleunigen», erklärte Miller. «Mit der doppelten Anzahl von Runden wird das Rennen am Sonntag sicher ein riesiger Spaß, vor allem in dieser Hitze», grinste er. «Daumen drücken, dass die Sonne scheint. Mit schwüler Hitze wird der Lauf die richtige Einstimmung auf unsere Asien-Tour!»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.