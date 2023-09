Pecco Bagnaia (Ducati/2.): Das Heck war zu nervös

Weltmeister Pecco Bagnaia sicherte sich im Sprint bei der MotoGP-Premiere auf dem Buddh Circuit in Indien mit einer fehlerlosen Fahrt Rang 2, muss sich aber mit lästigen Problemen am Heck seiner Ducati herumschlagen.

Das Sprintrennen auf dem Buddh International Circuit wurde am Samstag zu einer klaren Sache für den Spanier Jorge Martin, der mit seiner Prima-Pramac-Ducati von Beginn weg das Kommando übernahm und den Abstand auf die Verfolger gut kontrollieren konnte. Francesco «Pecco» Bagnaia zeigte eine solide Fahrt und preschte als Zweiter auf das Podium.

«Es war ein gutes Rennen», analysierte der gebürtige Turiner. «Wenn man auf dem Podium steht, ist es sicher nie ein schlechtes Rennen. Es war aber nicht das Maximum vom Resultat her. Nur mehr war heute zu schwierig für mich. Jorge zu folgen, war einfach zu viel. Er hatte – wie Bez – hier Vorteile auf der Bremse. Mein Bike war auch schon an den letzten beiden Wochenenden ein wenig zu nervös.»

Auf Nachfrage ging Bagnaia näher ins Detail: «Ich verliere manchmal die Kontrolle über das Heck und habe auch Chattering am Hinterreifen. Das ist etwas, was normal nicht passiert. Wir kennen das Problem aber genau, das wollen wir für Sonntag beheben. Ich habe mich am Morgen in Sachen Pace sehr gut gefühlt mit dem Medium-Reifen – schauen wir mal.»

Zu den Unterschieden zu Martin sagte der Champion: «Jorge war an den vergangenen Wochenenden sehr stark auf der Bremse. Wenn ich gleich spät bremse, dann gehe ich weit in der Kurve – speziell an diesem Wochenende mit dem Chattering. Es ist aber etwas, was von alleine kam, wir haben nichts am Motorrad geändert. Wir müssen es verstehen – es ist etwas, was wir nicht aus den Daten lesen können. Wir werden es für den Sonntag aber aussortieren.»

«Normal mag ich den Medium-Hinterreifen, das sollte passen», meinte Bagnaia in Richtung Sonntag. «Ich denke, mein Team weiß auch schon, was los ist. Wir konnten wegen dem Regen hier auch zu wenige Vergleiche durchführen. Es war nicht möglich, es zu adaptieren. Die Temperatur ist für mich kein Problem, eher für die Reifen. Ich leide nicht unter dem warmen Wetter.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.