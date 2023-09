Indien: Sprint-Sieg für Martin, VR46-Startkollision

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin gewann nach einem langen Samstag den MotoGP-Sprint auf dem Buddh International Circuit vor seinem Markenkollegen Pecco Bagnaia und Repsol-Honda-Star Marc Márquez.

Nach dem Regenschauer am frühen Nachmittag war die Fahrbahn im Laufe des Moto2-Qualifyings und der zusätzlich eingeschobenen MotoGP-Session (um Erfahrung auf Regenreifen zu sammeln) großteils abgetrocknet, deshalb kamen für den Elf-Runden-Sprint nur Slick-Reifen in Frage. Das Grid war im Schatten der Start-Ziel-Tribüne allerdings noch zu nass, deshalb wurde der Start weiter aufgeschoben, um die Startpositionen unter Mithilfe der Teams mit Laubbläsern trockenzulegen.

Den Sprint nahmen die MotoGP-Asse schließlich angeführt von Pole-Setter Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) erst kurz nach 17 Uhr Ortszeit (13.30 Uhr in Mitteleuropa) in Angriff. Die erste Reihe komplettierten mit Jorge Martin und Pecco Bagnaia die Top-2 der Weltmeisterschaft. Neben Luca Marini, der im Qualifying die Top-4 für Ducati abrundete, fuhren die zwei Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir und Marc Márquez von den Startplätzen 5 und 6 los. Rins-Ersatzmann Stefan Bradl startete von Platz 21.

Alex Márquez fehlte in der Startaufstellung, der Gresini-Ducati-Pilot erlitt bei seinem Sturz in der Schlussphase des Q1 gleich drei Rippenbrüche auf der linken Seite. Nach einer Kontrolle im Krankenhaus erlebte er den Sprint als Zuschauer in der Box mit.

Die verbliebenen 21 Fahrer kamen dann alle ohne größere Probleme weg, allerdings ging es schon in der Startkurve drunter und drüber: Luca Marini bremste seine GP22 vor Kurve 1 zu spät ab und donnerte in der Folge ausgerechnet in das Heck seines Teamkollegen Bezzecchi. Der Pole-Setter fiel ans Ende des Feldes zurück, startete aber eine bemerkenswerte Aufholjagd. Marini erlitt bei dem Unfall ein gebrochenes linkes Schlüsselbein.

Unabhängig von der VR46-Kollision stürzte auch Bradl schon in der ersten Kurve. Der Deutsche begab sich zu einer Kontrolle ins Medical Centre, ihm geht es ersten Informationen zufolge aber gut.

So lief der Sprint:

Start: Martin geht vor Bagnaia in Führung. Marini kracht in Bezzecchi, der weit nach außen geschoben wird, aber zumindest auf seiner Ducati sitzen bleibt. Neben Marini stürzen – unabhängig davon – auch Pol Espargaró und Stefan Bradl in Kurve 1.



1. Runde: Martin führt vor Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Binder, Quartararo, Viñales, Miller, Zarco und Raul Fernández. Marc Márquez übernimmt in der letzten Kurve Rang 3 von seinem Teamkollegen. Bezzecchi jagt dem Feld hinterher und beendet die erste Runde auf Rang 17.



2. Runde: Miguel Oliveira (11.). muss sich einen Platz zurückfallen lassen.



3. Runde: Martin hat an der Spitze bereits 1,7 sec Vorsprung auf Bagnaia.



4. Runde: Joan Mir geht weit und fällt bis auf Rang 10 zurück – und stürzt dann in der langsamen Kurve 3!



5. Runde: Der Abstand zwischen Martin und Bagnaia bleibt konstant bei rund 1,7 sec. Marc Márquez hängt als Dritter weitere 0,8 sec zurück. 4. Binder, 5. Quartararo, 6. Miller, 7. Zarco, 8. Viñales. Und Bezzecchi ist vor Raúl Fernández schon Neunter!



6. Runde: Zarco stürzt in Kurve 3. Er kann weiterfahren, kommt dann aber an die Box.



7. Runde: Martin führt weiter souverän mit gut zwei Sekunden Vorsprung. Bagnaia ist seinerseits auf einem einsamen zweiten Rang unterwegs. Marc Márquez muss sich dahinter vor Binder in Acht nehmen – und auch Quartararo hat den dritten Platz noch in Sichtweite.



8. Runde: Bezzecchi treibt seine Aufholjagd weiter voran und übernimmt Platz 6 von Miller. Aleix Espargaró stürzt auf Platz 12 liegend in der letzten Kurve.



9. Runde: Martin hat 2,5 sec Vorsprung auf Bagnaia. Eine Sekunde dahinter hält Márquez Binder auf Abstand.



10. Runde: Bezzecchi jagt mit der bisher schnellsten Runde den fünften Platz von Quartararo.



Letzte Runde: Martin gewinnt vor Bagnaia, Marc Márquez, Binder und Bezzecchi, der noch einmal eine schnellste Runde fährt.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.