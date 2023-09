Brad Binder ( KTM): «Motegi gefällt mir und der KTM»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder brauste 2022 in Motegi auf Platz 2. «Jetzt ist unser Motorrad besser, wir sind auf jeder Piste schneller», zeigt er sich zuversichtlich. Er bekommt erstmals das neue Karbon-Chassis.

Brad Binder hat durch seinen beiden vierten Plätze auf dem Buddh Circuit den Vorsprung auf den WM-Fünften Aleix Espargaró auf 32 Punkte ausgebaut. Jetzt ist der notorische Spätbremser gespannt, welche Performance der Red Bull KTM-Werkspilot auf dem Stop-and-Go-Circuit in Motegi, zur Schau stellen kann. Die Kurven 2 und 10 sind hier Erste-Gang-Kurven. Das die Gerade nur 728 km lang ist, begnügen sich manche Fahrer mit 5 statt sechs Gängen.

«Was mir beim japanischen Grand Prix am meisten gefällt, er unterscheidet sich sehr stark von allen anderen», stellte der Südafrikaner fest. «Schon wenn du ins Flugzeug steigst und dann hier eintriffst, hast du das Gefühl, du bist in einer anderen Welt angekommen. Japan ist so sauber, so perfekt, ein ziemlicher Unterschied zu dem, was wir im Rest der Welt gewöhnt sind. Deshalb gefällt es mir hier.»

Auch der Twin Ring Motegi kommt Binder entgegen: Er steuerte hier die Red Bull-Ajo-KTM in der Moto3 schon 2014 und 2016 auf die Plätze 3 und 2. Im Vorjahr sorgte er hier für das bisher einzige KTM-MotoGP-Podiumsergebnis in Japan: Platz 2. Sein neuer KTM-Teamkollege Jack Miller stand damals als Sieger neben ihm.

Was erwartet Brad Binder vom kommenden Wochenende? «Nach dem super harten Wochenende von Indien rechnen wir uns auch für Motegi einiges aus, denn die KTM hat im Vorjahr wirklich gut zu diesem Circuit gepasst. Natürlich kommen wir mit einem veränderten Motorrad, aber es ist besser als das von 2023. Man weiß es zwar nie genau. Aber bisher waren wir auf allen Pisten schneller als im letzten Jahr. Das erwarte ich auch für dieses Wochenende. Ich bin bereit für den Kampf. Ich möchte hier unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen.»

Denn Binder hat seit 2021 in Spielberg kein Sonntag-Rennen mehr gewonnen. Den ersten seiner zwei MotoGP-Siege hat er 2020 in Brünn erreicht – bei seinem total dritten Einsatz in der Königsklasse.

In Indien war zu hören, dass Binder und KTM-Teamkollege Miller in Japan erstmals mit den neuen Karbon-Chassis ausgerüstet werden könnten, mit dem Testfahrer Dani Pedrosa in Misano zweimal auf Platz 4 gelandet ist.

«Ich weiß nicht genau, was wir hier zur Verfügung haben. Die Jungs in der Box könnten das Bike hier erst am Donnerstag vorbereiten. Sie sind noch voll am Arbeiten. Und ich hatte noch keine Zeit, mit ihnen zu reden», versicherte Brad.

Aber SPEEDWEEK.com hat recherchiert: Binder und Miller werden am Freitag mit je einem Karbon-Chassis, das sie in Misano kurz getestet haben, ins erste Training starten. Sie werden die Performance dann mit dem bisherigen Stahlrahmen vergleichen.

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.