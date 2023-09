Johann Zarco (Ducati) sieht Potenzial in der Honda

Von den Strapazen des aktuellen GP-Zeitplans will Johann Zarco nichts wissen. Er stürzt sich in Motegi voll motiviert in seine letzten sieben Rennen auf der Ducati und freut sich über den scheinbaren Honda-Aufwärtstrend.

Der letztjährige Sieg des damaligen Ducati-Werksfahrers Jack Miller beim Japan-GP ist für Prima-Pramac-Ducati Johann Zarco (33) Grund für Optimismus. «Sein überlegener Erfolg zeigt, dass die Ducati auf dieser Strecke siegfähig ist», so der Südfranzose in heiterer Stimmung. Das Minibike-GP-Spaßrennen am Donnerstag entschied übrigens Zarco für sich.

Der Grund für seine gute Verfassung vor dem Rennen auf dem Twin Ring Motegi ist auch klar. «Ich habe mich trotz der Strapazen in der tropischen Hitze in Indien und dem engen Zeitplan bestens erholen können und fühle mich topfit», kommentiert der 255-fache GP-Teilnehmer. «Ich will dieses gute Feeling mitnehmen. Auch wenn mal, wie in Indien, nicht alles optimal klappt, will ich aus jedem Rennen optimal abschneiden.»

Der zweifache Moto2-Weltmeister (2015/2016) befindet sich auf seiner Ducati-Abschiedstournee. «Ich habe noch sieben Rennen auf der GP23-Maschine. Ich will auf jeder Piste das Beste daraus machen und ich glaube, dass ich mich fahrerisch gerade jetzt meiner Bestform nähere.» Zarco findet, dass «aktuell das Feld so eng wie nie zusammenliegt und dass es wenig braucht, um auch mal ganz vorne zu liegen.»

Ein weiterer Grund für den Optimismus und die Zuversicht des 16-fachen GP-Siegers (allerdings gewann er noch nie in der MotoGP) liegt aber auch in der guten Performance der Maschinen seines zukünftigen Arbeitgebers. «Die Leistungen von Marc Márquez und Joan Mir in Indien haben doch gezeigt, dass in der Honda Potenzial liegt und dass der Rückstand doch nicht so groß ist. Zudem startete Marc letztes Jahr hier in Motegi aus der Pole-Position.»

Johann Zarco will nun aus jedem Rennen das Beste machen. «Es wird wie immer darum gehen, sich in den knappen Zeitfenstern so rasch wie möglich an die jeweilige Strecke anzupassen. Lediglich beim letzten Rennen in Valencia erwarte ich, dass wir dort etwas Mühe haben werden.»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.