Brad Binder (KTM/1.): Das neue Karbon-Chassis hilft

Brad Binder hat seit dem nassen Spielberg-GP 2021 keinen MotoGP-Sieg errungen. Doch mit dem neuen Karbon-Chassis zählt der KTM-Star in Japan zu den Favoriten.

Nach dem sechsten Platz mit einem Rückstand von 0,555 Sekunden auf die Bestzeit von Jorge Martin (Pramac Ducati) trumpfte Brad Binder im Zeittraining am Freitag auf dem Mobility Resort Motegi mit einer Fabelzeit auf. «Ja, das war heute ein positiver Tag, alles hat wirklich gut funktioniert», erklärte Brad Binder, der schon 2022 in Japan auf Platz 2 hinter Sieger Jack Miller (Lenovo Ducati) gelandet war. «Wir haben in der ersten 45-Minuten Session in der Früh viel ausprobiert. Dazu haben wir etliche Exits gemacht, denn wir mussten einiges anpassen, besonders bei der Motorbremse. Meine Jungs haben großartige Arbeit geleistet; ich fühle mich hier generell sehr gut. Es ist nett, den ersten Tag gut beendet zu haben. Das Wichtigste ist, dass wir den Einzug ins Q2 am Samstag geschafft haben.»

Binder freute sich über die Schlagkraft des neuen Karbon-Chassis, mit dem Dani Pedrosa in Misano zwei vierte Plätze erobert hat. «Das neue Chassis vermittelt mir etwas mehr Hinterradgrip», stellte Binder fest. «Das ist etwas, das ich mir seit Jahresbeginn gewünscht habe. Großartig, dass es jetzt geklappt hat und das neue Chassis zur Verfügung steht. Das hilft uns bei den Rundenzeiten, das ist sicher. Dieses Chassis fühlt sich wirklich gut an.»

© Gold & Goose Willkommen im Motegi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Binder und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Meine Pace war heute ziemlich gut. In jedem Run war sie in Ordnung. Sicher möchte ich morgen noch mehr Runden drehen, um das neue Motorrad besser zu verstehen. Wir haben noch etwas Arbeit vor uns. Aber generell bin ich happy.»

Binders Zeit bedeutete einen neuen All-Time-Lap-Record für Motegi. «Das ist ziemlich cool. Aber morgen im Qualifying-2 werden sicher bessere Zeiten gefahren», ist der Südafrikaner überzeugt, der bei KTM bereits bis Ende 2026 unter Vertrag steht. «Wir haben beim Bremsen noch mit etwas ‘front lock’ zu kämpfen, das ist normal auf dieser Piste, dass in den Bremszonen das Vorderrad zum Blockieren neigt. Aber bei den Kurvenausgängen haben wir uns spürbar verbessert mit dem neuen Bike.»

Hat KTM mit dem neuen Chassis den Vorsprung von Ducati deutlich verringern können? Binder: «Wir waren ja alle überrascht, wie schnell Dani in Misano unterwegs war. Der Kerl hat uns alle verblasen. Ja, im KTM-Testteam wird wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet; die Zusammenarbeit klappt vorbildlich. Aber wir stehen am 'day one', deshalb bin ich mit Prognosen etwas vorsichtig. Lasst uns abwarten. Ich spüre auf jeden Fall, dass ich jetzt eine bessere Gelegenheit habe, das Motorrad so zu fahren, wie ich es mir vorstelle. Das hat auch mit dem verbesserten Hinterradgrip zu tun, den ich im Moment habe.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018