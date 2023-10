Stefan Bradl (14.) «Es war von A bis Z kurzweilig»

Stefan Bradl am Startplatz: Ein Punkt in Indien, zwei in Japan

Stefan Bradl hat auch bei seinem dritten Einsatz bei LCR-Honda in diesem Jahr (nach Assen und Buddh Circuit) gepunktet. Er bezeichnete den Grand Prix als aufregend und hatte viel zu erzählen.

Stefan Bradl musste am Freitag beim Japan-GP zuschauen, wie sich Alex Rins trotz der Schmerzen auf der LCR-Castrol-Honda abmühte, 3,7 Sekunden verlor und ihm das Motorrad dann für die kommenden zwei Tage überließ. Der Bayer wusste schon am Freitagnachmittag in Motegi, dass er wegen des fehlenden Trainingstages (einmal 60 und einmal 45 Minuten) höchstens bei nassen oder halbnassen Verhältnissen nach vorne kommen könnte. Er legte sich deshalb im Sprint, in dem sowieso nur die besten neun Fahrer Punkte erhalten, etwas Zurückhaltung auf und nahm sich vor, diese Erkenntnisse am Sonntag umzusetzen.

Doch dann tröpfelte es pünktlich zu Beginn des ersten MotoGP-Starts. Stefan hielt die RC213V-Honda bei prekären Bedingungen auf zwei Rädern, verlor nur 2,5 Sekunden auf Stammfahrer Joan Mir – und wurde am Ende als 14. des Japan-GP gewertet, weil nach dem Abbruch der Re-Start wegen noch tieferer Pfützen abgebrochen und das erste Rennen mit vollen Punkten gewertet wurde.

«Ich hatte nichts zu verlieren, deshalb bin ich nach dem ersten Start wie Pirro, Fabio, Morbidelli und Cal weitergefahren, als nach der ersten Runde alle andern zum ‘bike change’ an die Box abgebogen sind», schilderte Stefan. «Fabio hat weiter vorne die richtige Entscheidung getroffen, als er gepokert hat… Aber rückblickend muss man sagen, mein Rennen oder mein Ergebnis hat sich durch den verzögerten Boxenstopp nicht wesentlich verändert. Aber es war irgendwie unterhaltsam, als so viele Vorderleute gleich zur Box gebraust sind.»

«Es war ein recht spannendes Rennen», fasste der 33-jährige Bayer zusammen. «Es war sicher auch für die Zuschauer aufregend zu beobachten. Aber es war auch für uns ein Spaß und aufregend, denn es war kein normaler Wettkampf, bei dem du einfach deine Runden abspulst. Heute war es vom Start bis zum Ziel aufregend und kurzweilig. Ich bin froh, dass ich zwei Punkte eingesammelt habe. Es hätten sogar mehr sein können… Ich fand mit den Regenreifen bald eine gute Pace. Als der Regen stärker wurde, hatte ich einen netten Kampf gegen Cal. Ich konnte seine staken Punkte ausfindig machen, ich hatte allerdings auch welche. Doch am Ende habe ich etwas Abstand gehalten, denn durch die starke Gischt wurde die Sicht immer schlechter. Anschließend möchte ich sagen: Die Race Direction hat genau zum richtigen Zeitpunkt abgebrochen. Denn die Situation wurde wirklich kritisch, es standen sehr viele tiefe Pfützen.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.