Pol Espargaró (KTM/15.): «Ich war schockiert»

Der Regen machte Pol Espargaró auf dem Mobility Resort Motegi weniger zu schaffen als das Fahrverhalten seiner KTM. Wieso dies passierte, war dem Spanier auch nach dem Rennen noch ein grosses Rätsel.

Für Pol Espargaró (32) ging es beim GP von Japan in Motegi in erster Linie darum, seinen Aufwärtstrend zu bestätigen und weiterzuführen. Das misslang im Rennen allerdings gründlich. «Die Bedingungen waren von Anfang an verrückt. Vielleicht sogar zu verrückt. Aber was dann im Rennen passierte, hat mich wirklich schockiert», kommentierte der Routinier im GASGAS-Factory-Tech3-Team.

Denn der der 15-fache GP-Sieger geriet vom Regen in die Traufe. «Vom ersten bis zum sechsten Gang hat mein Hinterrad sofort und permanent durchgedreht. Auf der Geraden haben mich sämtliche Gegner überholt. Es war fürchterlich», berichtete der Moto2-Weltmeister von 2013.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bagnaia, Martin, Márquez © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

Der Schreck sei ihm in sämtliche Glieder gefahren, ergänzte Pol. «So etwas ist mir noch nie passiert. Ich wurde immer langsamer und war froh, als die rote Flagge kam. Dann konnten wir den Hinterreifen wechseln. Wir müssen das nun unbedingt genau analysieren. Vielleicht habe ich den Reifen in den ersten beiden Runden überhitzt. Oder ich hatte einen schadhaften Gummi erwischt. Keine Ahnung.»

Pol Espargaró gilt als durchaus respektabler Regenfahrer. «Deshalb freute ich mich auch auf den Re-start.» Diese Hoffnungen wurden dann allerdings durch den erneuten Abbruch zunichte gemacht.

Doch eine Erkenntnis kam schon in der Out-Lap beim Startversuch zur zweiten Rennhälfte. «Plötzlich fühlte sich mein Motorrad mit dem neuen Hinterreifen völlig anders an. Im ersten Rennteil hatte ich Map 3 programmiert, was möglichst wenig Drehmoment bedeutet. Zum Re-start ging es dann mit Map 1, dem maximalen Drehmoment.»

Und auf den wenigen Kilometern, die er dann im japanischen Regen noch zurücklegen konnte, stellte der Katalane fest, «dass ich plötzlich doppelt so gut beschleunigen konnte wie vorher und das Bike stabil war.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.