Pecco Bagnaia: Der Vorteil? Keine Rede von Stallorder

Der MotoGP-Titelkampf 2023 spitzt sich zu, Jorge Martin liegt nach seinem Sieg in Motegi nur noch drei Punkte hinter Pecco Bagnaia. Der Weltmeister sieht im Fight mit seinem Ducati-Markenkollegen Vor- und Nachteile.

Vor seinem angsteinflößenden Crash in der Startphase des Catalunya-GP betrug der Vorsprung von Francesco «Pecco» Bagnaia in der WM-Tabelle noch 66 Punkte. Nach Jorge Martins perfekten Wochenenden in Misano und Motegi und Bagnaias Sturz im Hauptrennen auf dem Buddh International Circuit in Indien sind davon nur noch drei Zähler übrig.

Das ist der geringste Abstand nach 14 Grands Prix, seit 1993 das aktuelle Punktesystem für die GP-Rennen eingeführt wurde. Diese Tatsache ist umso erstaunlicher, weil in dieser Saison erstmals noch die halben Punkte aus den Sprints dazukommen.

«Ich glaube, dass es interessant wird», meinte Bagnaia zur WM-Ausgangslage sechs Grands Prix vor Schluss. «Es stehen noch zwölf Rennen aus. Es könnte ein großartiger Fight werden. Mit Sicherheit ist es jetzt intensiver und schwieriger. Jorge hat sein Momentum, wir haben aber hart gearbeitet und in Japan etwas gefunden, das mir geholfen hat. In den nächsten Rennen in Mandalika werden wir mit Sicherheit gegen Jorge, aber auch gegen alle anderen Fahrer kämpfen. Es wird wichtig, wieder an der Spitze zu sein.»

Den Druck im WM-Kampf kennt Bagnaia bereits aus dem Vorjahr, die Situation ist nun aber eine andere: Als Titelverteidiger und WM-Leader ist er der Gejagt, dazu ist sein erster Gegner im Kampf um den WM-Titel nicht mehr Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, sondern ein Markenkollege, der ebenfalls über eine aktuelle GP23-Werksmaschine aus Borgo Panigale verfügt.

In der aktuellen Situation sieht der 26-jährige Italiener Vor- und Nachteile. «Das Beste an der Sache ist, dass jetzt keiner mehr sagen kann, dass wir eine Stallorder haben. Das wurde im Vorjahr ja sehr oft aufgebracht», hielt der Ducati-Lenovo-Werksfahrer fest.

«Gegen andere Ducati-Piloten zu kämpfen, heißt aber auch, dass deine Gegner sehen, wo du den Unterschied machst, wenn du konkurrenzfähig bist. Es ist schwieriger, mir ist es dennoch lieber. Und für Ducati ist es mit Sicherheit gut, drei Fahrer vorne zu haben», verwies Pecco auch noch auf seinen VR46-Trainingsparter Marco Bezzecchi auf WM-Rang 3.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.