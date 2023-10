GASGAS Tech3: Jetzt spricht Pol Espargaró Klartext

GASGAS-Pilot Pol Espargaró in Motegi

Pol Espargaró überlässt seinen Sitz seinem Landsmann Augusto Fernández (am Sozius)

Pol Espagaró nahm heute erstmals zur Entscheidung der Pierer-Gruppe Stellung, seinen Platz bei GASGAS Tech3 für 2024 an Rookie Augusto Fernández zu übergeben.

Seit Monaten wurde gerätselt, wie die Manager der Pierer Mobility AG das Dilemma mit den drei Piloten für zwei MotoGP-Plätze lösen würden. Denn sie hatten Pol Espargaró beim GASGAS Factory Tech3 Racing Team für 2024 fix unter Vertrag, dazu haben sie Ende Juni die Option auf MotoGP-Rookie Augusto Fernández eingelöst und auch auf Moto2-WM-Leader Pedro Acosta.

Als sich beim GP von Österreich Mitte August endgültig abzeichnete, dass die Dorna an Pierer keine zusätzlichen zwei MotoGP-Slots vergeben würde und auch die Anfragen bei RNF, Gresini und LCR zu nichts führten, beschlossen Firmenchef Stefan Pierer, Vorstand Hubert Trunkenpolz und Motorsport-Direktor Pit Beirer: Pol und Augusto sollten einige Grand Prix lang um den zweiten Platz bei GASGAS Tech3 fighten.

Nach dem sechsten Platz im Sprint von Spielberg schien Pol Espargaró die besten Karten zu haben, zumal Moto2-Weltmeister Fernández in den Anfangsphasen der Rennen immer viel kostbare Zeit verlor.

Aber dann kamen die fünf Stürze von Espargaró in Misano und der enttäuschende 15. Platz in Motegi, während sich Augusto Fernández dort dicht hinter Jack Miller den siebten Platz sicherte.

Heute nahm Pol Espargaró, der sich jetzt mit der Rolle als Testfahrer und Ersatzfahrer mit sechs Wildcards abfinden muss, auf Instagram erstmals Stellung.

«Ihr wisst, ich bin kein grosser Freund der sozialen Medien», schrieb Pol. «Aber ich habe so viele ermutigende Nachrichten erhalten, und meine Fans und Freunde unterstützen mich großartig. Deshalb will ich jetzt zu den Neuigkeiten der Pierer Mobility-Entscheidung Stellung nehmen. Zuerst möchte ich festhalten, dass es keine einseitige Entscheidung war, sondern im Gegenteil. Es stimmt, dass ich gerne als ‘full-time-Pilot’ weiter alle Rennen gefahren wäre. Denn ich glaube, ich habe immer noch den Speed, um mit den Besten mitzuhalten. Aber der Entschluss, jetzt einen Schritt zur Seite zu machen und 2024 als Wildcard-Fahrer sechs Rennen zu bestreiten, ist das Ergebnis der Gespräche der beiden beteiligten Parteien. Die Pierer-Gruppe hat vertragliche Probleme. Und da sich beide Partner über eine langfristige Zusammenarbeit einig sind, die über meine aktive Karriere hinausgeht, arbeiten wir jetzt weiter gemeinsam daran, die Pierer Mobility AG zur Referenz in der MotoGP-WM zu machen.»

Pol weiter: «In diesem Jahr sind noch sechs Grand Prix übrig, und auch in Zukunft werde ich noch häufig am Start eines MotoGP-Rennens stehen. Außerdem glaube ich daran, dass Einigkeit Stärke erzeugt. Aus diesem Grund werden wir weiter zusammenhalten, um ein erinnerungswürdiges Saisonende zu gestalten. Ich danke euch!»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.