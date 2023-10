Gigi Dall'Igna: Kommt Ducati bald mit Karbon-Chassis?

KTM hat mit dem neuen Karbon-Chassis in der MotoGP für viel Aufsehen gesorgt und sich in der Marken-WM auf Platz 2 festgesetzt. Ducati-Cheftechniker Gigi Dall'Igna kennt die Vorzüge der Kohlefaser.

In den 1990er-Jahren experimentierte schon das Team Roberts bei John Kocinski, dem 250-ccm-Weltmeister 1990 auf Yamaha, mit einem Eigenbau-Karbon-Chassis, lange bevor das Kohlerfaser-Material im Rennradsport den Leichtbau-Rahmen aus Aluminium und Titan den Garaus machten und zum Siegeszug antraten.

Auch der britische Chassis-Hersteller Armstrong (250 ccm) kreuzte in der WM mit Karbonrahmen auf, dann baute Ducati-Konstrukteur Ing. Filippo Preziosi ein Karbon-Monocoque für die Desmosedici GP11 und GP12, das jedoch bei den Werkspiloten wenig Anklang fand. Denn das Konzept mit dem V4-Motor als tragendes Teil erntete viel Kritik. «Der Motor ist so steif, als Teil des Chassis wirkt wie ein Felsblock, es fehlt an Flex, deshalb spüren wir das Limit der Reifen nicht», schimpfte Loris Capirossi.

Deshalb ließ Valentino Rossi seine Yamaha-WM-Siegermaschine von 2009 von Tavullia nach Borgo Panigale karren und das Alu-Chassis bei Ducati Corse nachbauen.

Viele Jahre später sorgt jetzt KTM seit dem Misano-GP, bei dem Testfahrer Dani Pedrosa als Wildcar-Pilot im Sprint und am Sonntag überragender Vierter wurde, mir einem Karbon-Chassis für Furore. In Japan wurde auch das Red-Bull-Team mit Brad Binder und Jack Miller mir der neuesten Errungenschaft aus Oberösterreich ausgestattet.

«Wir haben vor einem Jahr grünes Licht für die Entwicklung gegeben», verriet Ing. Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husqvarna) gegenüber SPEEDWEEK.com. «Denn kein Motorradwerk hat mehr Karbon-Knowhow als wir.»

Gigi Dall’Igna, General Manager bei Ducati Corse, beobachtet die Ereignisse und das neue Chassis-Konzept bei KTM sehr aufmerksam. Denn beim Sprintsieg in Japan blieb Brad Binder dem Ducati-Star Jorge Martin (Pramac Racing) sehr dicht auf den Fersen.

Warum haben sich die Karbon-Chassis bisher in der MotoGP nicht flächendeckend durchgesetzt? «Das ist keine Frage des Materials», sagte Dall’Igna im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ganz sicher kann man auch mit Karbon ein konkurrenzfähiges Chassis bauen. Aber ganz sicher ist der Vorteil nicht sehr gut, denn die Aluminium-Chassis sind sehr leicht geworden. Deshalb kannst du durch die Verwendung von Karbon keine großen Fortschritte erzielen. Aber trotzdem: Ich bin überzeugt, dass du heute problemlos ein Karbonrahmen verwenden kannst.»

Speed-up-Teambesitzer und Moto2-Chassis-Hersteller Luca Boscoscuro hat bekanntlich im September am Tag nach dem Catalunya-GP auch bereits ein Karbon-Chassis für Lopez und Aldeguer testen lassen.

Bisher sträubten sich die Hersteller oft gegen Karbon, weil jedes Mal eine teure neue Form gegossen werden muss, wenn beim Chassis die Steifigkeit oder die Geometrie geändert wird. Deshalb haben im Radsport einige kleinere Firmen nur drei bis vier Rahmengrößen im Angebot statt acht bis zehn der führenden Firmen wie Trek, Spezialized, Pinarello, Bianchi, Cube, Canyon, FELT, Scott und so weiter.

«Manchmal ist es sogar vorteilhaft, wenn du dich für Karbon entscheidest, denn du kannst dann einfach mit Hilfe des ‘playbooks’ mit der identischen Geometrie unterschiedliche Steifigkeiten erreichen», rechnet Dall’Igna vor.

Haben sich also die Ducati-Techniker in der Vergangenheit schon über Karbon-Chassis Gedanken gemacht? «Ja, natürlich», räumt Gigi Dall’Igna ein, dessen Bikes 2022 zwölf Rennen gewann und in diesem Jahr schon elf von 14. «Aber das Problem besteht manchmal in der Mentalität der Fahrer. Sie sträuben sich oft gegen innovative Ideen. Und wenn sie nicht überzeugt sind, ist es sonnvoller, andere Dinge zu machen.»

Dall’Igna weiter: «Meiner Meinung nach ist der Vorteil der Karbon-Chassis nicht sooo groß. Wir haben andere Voraussetzungen als im Autosport, wo das Chassis-Gewicht wirklich enorm und mit Karbon viel Gewicht gespart werden kann.»

Wird in fünf Jahren die Mehrheit der MotoGP-Hersteller auf Karbon setzen? «Vielleicht früher», ergänzte der innovativste Technikfuchs im GP-Fahrerlager – und lachte vielsagend.

Man darf also getrost damit rechnen, dass in der Box von Testfahrer Michele Pirro in absehbarer Zeit eine Desmosedici mit Karbon-Chassis startklar gemacht wird.