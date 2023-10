Mandalika: Bestzeit für Jorge Martin – 14. Márquez

Im ersten freien 45-Minuten-Training in Mandalika/Indonesien sicherte sich Jorge Martin die Bestzeit. Eine ganze Reihe von Versehrten mischte wieder mit – auch Bezzecchi, der an 5. Stelle landete, aber im Finish stürzte.

Wenn nach den ersten zwei Trainings heute alle Versehrten den Grand Prix fortsetzen, werden am Sonntag erstmals beim 15. Grand Prix der Saison alle 22 Stammfahrer am Start stehen. Denn in Portugal fehlte am Sonntag zumindest Pol Espargaró, nachher folgte die endlose Reihe von verletzten MotoGP-Stammpiloten.

Allein in Mandalika kehrten folgende Fahrer aus dem Lazarett zurück: Luca Marini (Schlüsselbeinbruch), Alex Márquez (drei Rippenbrüche), Enea Bastianini (Crash in Turn 1 beim Barcelona-GP), Alex Rins und Marco Bezzecchi (Schlüsselbeinbruch vor sechs Tagen).

Der 4,3 km lange Mandalika Circuit war vor dem zweiten Indonesien-GP auf der Insel Lombok wieder komplett neu asphaltiert worden. Er weist 17 Kurven auf, 11 Rechtskurven und 6 Linkskurven. Die längste Gerade erstreckt sich über nur 507 Meter.

Nach den ersten 15 Minuten lag Maverick Viñales (Aprilia) mit 1:32,651 min an der Spitze vor Marc Márquez (+ 0,651 sec), Oliveira, Aleix Espargaró und Fabio Quartararo sowie Marini. 10. Miller, KTM, + 1,244 sec. 22. Binder, KTM, + 3,588.

Dann stürzte Vorjahressieger Miguel Oliveira in der Kurve 11 im dritten Sektor.

Nach 25 Minuten führte Vinales weiter mit 1:32,651 min. 2. Quartararo (+ 0,217 sec). 3. Miller. 4. Martin. 5. M. Márquez (+ 0,651 sec). 6. Oliveira. 7. Aleix Espargaró. 8. Binder. 9. Marini. 10. Morbidelli. 11. A. Fernández. 12. Nakagami, + 1,466. 13. Di Giannantonio, der sich jetzt Hoffnungen auf den vakanten Platz bei Repsol-Honda macht.

Nach 27 Minuten bezahlte Marc Márquez seine Risikobereitschaft mit einen angsteinflössenden Hinterrad-Slide in Kurve 7, er musste in der folgende Kurve in die Auslaufzone ausweichen und einen riesigen Umweg fahren. Der Repsol-Honda-Star hatte im Vorjahr am Sonntag nach einem fürchterlichen Warm-up-Crash das Rennen in Mandalika nicht bestreiten können – wegen Doppelsichtigkeit.

Dann setzte sich WM-Leader Pecco Bagnaia (1:32,570 min) an die Spitze, der jetzt drei Punkte Vorsprung auf Jorge Martin hat – gleich viele wie nach dem ersten Sprint Race des Jahres in Portugal Ende März! Doch Viñales konterte sofort mit einer neuen Bestmarke in 1:32,039 min.

Übrigens: Marc Márquez hat inzwischen eingeräumt, dass er seine langjährige Technik-Mannschaft mit Santi Hernandez bei HRC belassen wird. Er bringt nur einen Mechaniker zu Gresini Racing mit, weil er dort die erfahrene Boxencrew nicht durcheinander bringen will.

Dann erlebte Alex Márquez (drei Rippenbrüche in Indien) in der 200 km/h schnellen Kurve 7 einen Slide, er lag nur an 17. Stelle. Auch Fabio Quartararo musste eine Schrecksekunde überstehen und rollte dann an die Box.

Am Nachmittag entscheidet heute auf der Ferieninsel Lombok (nahe Bali) das einstündige Zeittraining über den direkten Einzug ins Q2. Es beginnt um 9 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

In den letzten fünf Runden führte Viñales vor Aleix Espargaró und Bagnaia, während Alex Márquez in Turn 1 stürzte und dann nicht in der Lage war, sein ca. 160 kg schweres Bike ohne fremde Hilfe in die Höhe zu stemmen.

Während bei LCR-Honda Alex Rins und Taka Nakagami Kalex-Bikes in der Box haben, hat jetzt auch Jack Miller ein zweites Karbon-Chasss von KTM erhalten. In Japan standen nur Brad Binder zwei solche Bikes zur Verfügung.

In der letzten Minuten setzte sich Jorge Martin mit 1:31,811 min an die Spitze. Viñales fiel auf Platz 2 zurück. Bezzecchi verbesserte sich auf Platz 4, doch dann stürzte der Mooney-VR46-Ducati-Pilot im Turn 11 wuchtig ins Kiesbett. Der Italiener war heute in der Früh erst um 7.50 Uhr auf Lombik gelandet!

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102

3. A. Espargaró, Aprilia, + 0,536 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastinini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Ergebnis Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Gonzalez, Kalex, 1:34,871 min

2. Canet, Kalx, + 0,360 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,389

4. Lowes, Kalex, + 0,471

5. Ogura, Kalex, + 0,513

6. Chantra, Kalex, + 0,541

7. Arenas, Kalex, + 0,567

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9. Foggia, Kalex, + 0,644

10. Arbolino, Kalex, 0,767

ferner:

29. Tulovic, Kalex, + 2,696

30. Acosta, Kalex, + 3,473

(WM-Leader Pedro Acosta aus dem Red Bull KTM Ajo-Team stürzte nach der ersten gezeiteten Runde).

Ergebnis Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1.Moreira, KTM, 1:40,590 min

2. Holgado, KTM, + 0,421 sec

3. Rueda, KTM, + 0,630

4. Kelso, CFMOTO, + 0,776

5. Öncü, KTM, + 0,801

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7. Bertelle, Honda, +0,886

8. Ortolá, KTM, + 0,972

9. Artigas, CFMOTO, + 1,111

10. Munõz, KTM, + 1,124