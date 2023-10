Sensation im Mandalika-Q1: Bagnaia verpasst Aufstieg 14.10.2023 - 05:02 Von Günther Wiesinger

Im Qualifying-1 in Mandalika wurde Weltmeister Pecco Bagnaia von Luca Marini und Enea Bastianini (beide Ducati) auf Platz 3 verdrängt. Er könnte also heute im Sprint die WM-Führung an Jorge Martin verlieren.