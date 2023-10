Enea Bastianini (Ducati/7.): «Pecco nicht gesehen»

Gleich zweimal war Rückkehrer Enea Bastianini in Mandalika Spielverderber für seinen Teamkollegen Pecco Bagnaia. Erst schnappte er ihm den letzten Platz im Q2 weg und dann blieb er im Sprint vor dem Weltmeister.

Nachdem er im Vorjahr noch die Entdeckung des Jahres gewesen ist und mit vier GP-Siegen im Rennen um den Platz als Nachfolger von Jack Miller im Ducati-Werksteam Jorge Martin ausgestochen hatte, lief für Enea Bastianini (25) in dieser Saison fast alles schief. Zuerst brach er sich beim Saisonstart das Schulterblatt, als ihn ausgerechnet Markenkollege Luca Marini abräumte.

Als Enea dann bis zum GP von Catalunya wieder einigermassen auf Touren kam, löste er gleich in der ersten Kurve der ersten Runde einen Ducati-Massencrash aus, dem auch Alex Márquez, Zarco, Di Giannantonio und Bezzecchi zum Opfer fielen. Bastianini selbst musste daraufhin am linken Fußknöchel und an der linken Hand operiert werden.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini & Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller & Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin & Marco Bezzecchi © Gold & Goose Qualifying - Maverick Viñales, Luca Marini & Aleix Espargaró © Gold & Goose Sprint - Luca Marini, Jorge Martin & Marco Bezzecchi Zurück Weiter

«Schmerzen habe ich eigentlich keine mehr. Auf einer Skala von 0 bis 10, vielleicht etwa 1. Aber im Sprint wurde ich nach sieben, acht Runden extrem müde. Das könnte im Rennen am Sonntag zu einem Problem werden», befürchtet der zehnfache GP-Sieger bei seinem Comeback. «Doch ich bin trotzdem glücklich. Wir haben vor allem im dritten Training sehr gut gearbeitet. Mit jeder Runde wurde das Gefühl besser.»

Diese Steigerung wurde schliesslich am Samstag seinem weltmeisterlichen Teamgefährten Pecco Bagnaia gleich zweimal zum Verhängnis: Erst schnappte ihm die «Bestia» den letzten Platz im Q2 weg. Damit nicht genug. Auch im Sprint blieb der Mann aus Rimini vor seinem hochkotierten Gegner. Eine Stallorder kennt man bei Ducati erfreulicherweise nicht.

«Ich habe Pecco gar nicht gesehen. Ich musste mich extrem auf mein Rennen konzentrieren – vor allem, als ich müde wurde», erklärt dazu der Moto3-Vizeweltmeister von 2016 und Moto2-Champion von 2020. «Ich hatte andere Sorgen. Der Reifenabbau hat mir zu schaffen gemacht und an der Elektronik müssen wir für das Rennen auch noch einige Details ändern.»

Seine Ziele für die nach Indonesien noch verbleibenden fünf GP-Wochenenden definiert Bastianini klar: «Ich will diese Rennen so nutzen, damit ich für die kommende Saison wieder auf Top-Niveau mitstreiten kann. Alles andere macht keinen Sinn.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.