Alex Rins (Honda/9.): «Wie ein Podestplatz»

Bei seinem Comeback nach viermonatiger Verletzungspause steuerte Alex Rins geradewegs in die Top-Ten des Indonesien-Grand Prix. «Für mich ist das wie ein Podestplatz», strahlte der spanische LCR-Honda-Pilot.

Alex Rins ging vom 21. und letzten Platz ins Rennen, doch bei sieben Ausfällen und jeder Menge anderer Dramen im Vorderfeld wurde der 27-jährige aus Barcelona für seine Konstanz entlohnt – und für die Fähigkeit, die Zähne zusammenzubeißen.

«Es war eine Riesenanstrengung, das Rennen zu Ende zu bringen. Nach 13, 14 Runden kamen die Schmerzen, und zwar richtige Schmerzen», schilderte Rins, der beim Sprintrennen in Mugello am 10. Juni einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch erlitten und eine viermonatige Auszeit mit zwei Operationen hinter sich gebracht hatte. «Doch es ist mir gelungen, die Pace der anderen mitzugehen, mit Zeiten im niedrigen 1:32er-Minuten-Bereich. Damit kann ich zufrieden sein.»

Auf Platz 19 nach der ersten Runde, Rang 16 nach der zweiten, Rang 15 in Runde 4 und Rang 14 in Runde 8, zeigte Rins weiter Vorwärtsdrang, ohne nach außen hin sichtbare Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Ganz im Gegenteil: Elfter in Runde 18, hatte er den letzten verbliebenen Honda-Markengefährten Takaaki Nakagami vor sich, überholte den Japaner mit einem entschlossenen Manöver zwei Runden später und erreichte damit die Top-Ten. Fünf Runden vor Schluss fiel er schließlich über den mit zerschlissenen Reifen zurückfallenden Aleix Espargaró her und sicherte Platz 9.

«Nach den Monaten, in denen wir auch ohne Rennen hart gekämpft und zuhause, mit Physiotherapie und im Gym, alles für dieses Comeback getan haben, bedeutet das Ergebnis mehr als Rang 9. Natürlich ist das Resultat eine Standortbestimmung für mich und das LCR-Team, das uns verstehen hilft, auf welchem Niveau wir uns befinden und wo wir uns verbessern können. Doch für mich persönlich ist das wie ein Podestplatz», erklärte Rins sichtlich erleichtert.

Wie sehr sich Rins verausgabt hatte, sei ihm erst bei der Rückkehr in die Box klar geworden. «Als ich dort ankam, konnte ich zwar mit meiner Crew reden, aber nicht vom Motorrad steigen. Mir tat alles weh», erklärte er. «Bis bis zur Zielflagge auf dem Bike zu bleiben bei dieser Hitze, auf einer rutschigen Piste, war schon ein Erfolg. Doch dieses Ergebnis zu erzielen, Platz 9 als bester Honda-Pilot, ist großartig», fasste der sechsfache MotoGP-Sieger zusammen.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.