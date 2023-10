Pol Espargaró (KTM/): Und wieder diese Bremsprobleme

Die ersten beiden Runden des Rennens waren für Pol Espargaró das kurze, einzige, aber erfreuliches Highlight des Indonesien-Weekends. Dann stürzte er. Auch aufgrund der Bremsprobleme, welche ihn schon länger plagen.

«Ich hatte bereits beim Montag-Test in Misano grosse Probleme beim Bremsverhalten und bin darum dort auch gestürzt», schildert Pol Espargaró (32) den Beginn seiner persönlichen Leidensgeschichte. «Auch hier in Mandalika hatte ich damit am Freitag und Samstag grosse Probleme.» Der spanische Moto2-Weltmeister von 2013 reklamierte erneut heftige Vibrationen auf seiner Vorderradbremse.

Die erste Rezeptur für die KTM RC16 seines GASGAS-Tech3-Teams war dann klar. «Ich versuchte es mit Bremsscheiben mit geringerem Durchmesser. Dadurch hoffte ich auf höhere Temperaturen und eine Verbesserung. Diese erreichte ich damit auch ein bisschen. Aber das Problem war damit nicht wirklich gelöst.»

Doch über die Nacht auf Sonntag geschah Wundersames. «Bereits im Warm-Up habe ich mich plötzlich extrem wohl gefühlt. Offenbar ist es uns in der Set-Up-Arbeit gelungen, das Problem einigermassen in den Griff zu bekommen», schilderte Pol.

Im 27-Runden-Hitzerennen am Sonntag dokumentierte er seine Aussage dann mit einem furiosen Start. «Ich weiß nicht warum. Aber ich habe in der ersten Runde ungefähr zehn Fahrer überholen können und fand mich plötzlich auf Rang 8wieder. Ich war wirklich sehr schnell.»

Doch irgendwann wohl etwas zu schnell. In der zweiten Runde kam der Katalane zum Sturz. «Ich bin darum sehr enttäuscht. Ich hatte den Speed und wollte das auch zeigen. Aber ich versuche trotzdem, das Positive aus diesem Wochenende mitzunehmen. Ich denke, wir sind in der Ursachenforschung dieses Problems einen deutlichen Schritt weitergekommen.»

Trotzdem liegt der 15-fache GP-Sieger damit lediglich auf dem bescheidenen 23. Rang des WM-Zwischenklassements, weit entfernt von seiner besten MotoGP-WM-Klassierung als Fünfter in 2020, damals auf der Werks-Red Bull KTM RC16.

Und vor einer ungewissen Zukunft, da sein GASGAS-Sattel für 2024 an Pedro Acosta vergeben wurde. Der Wahl-Andorraner wird bei der Pierer-Gruppe die Rolle eines Test- und Ersatzfahrers übernehmen. Er soll 2024 einen Großteil der sechs KTM-Wildcards erhalten, zum Beispiel vier, Pedrosa zwei.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.