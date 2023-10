Phillip Island auf ServusTV: Druck bei den Roten

ServusTV überträgt den Australien-GP am Samstag und Sonntag live, für Langschläfer gibt es jeweils am Vormittag Wiederholungen. Gustl Auinger erörtert im Vorfeld die Ausgangslage für das Wochenende und den WM-Kampf.

Das Titelduell zwischen Francesco «Pecco» Bagnaia und Jorge Martin schwankt hin und her. Wird das WM-Finish zur Nervenschlacht? «Nein», mein ServusTV-Experte Gustl Auinger. «Beide Fahrer sind mental stabil.»

Nur 24 Stunden hatte Martin von der Spitze des Gesamtklassements gelächelt, ehe er in Indonesien in Führung liegend von der Strecke rutschte. Gleichzeitig raste der in Qualifying und Sprint ins Hintertreffen geratene Bagnaia von Startplatz 13 zum Rennsieg und setzte sich 18 Punkte von seinem Widersacher ab. «Wenn du gewinnen willst, musst du dein Paket ans Limit bringen, das in der heutigen MotoGP vom Reifen gesetzt wird», macht Auinger den unter extremen Asphalttemperaturen eingeknickten Soft-Pneu als Sturzursache des Spaniers aus.

An der Herangehensweise des Pramac-Stars werde der Ausfall allerdings nichts ändern. «Jorge weiß genau, was passiert ist, und wird sich dieses Quäntchen Unbeschwertheit behalten.» Grundsätzlich habe es Martin im WM-Duell auch leichter, glaubt Auinger. «Weil von ihm der Titel nicht verlangt wird. Dass er als Privatier einen Werksfahrer ärgern kann, ist schon sensationell.» Anders stellt sich die Lage bei den Roten dar, wie man den erleichterten Reaktionen aus der Box entnehmen konnte. «Es sollte aber nichts Schlimmeres passieren, als dass eine andere Ducati den Titel holt.»

Kein Eingreifen von Ducati

Zu den Unterschieden zwischen den Bikes werde man keine tausendprozentige Antwort bekommen, erklärt der ServusTV-Experte. Beide Teams würden ihre Teile aus demselben Topf beziehen. «In dieser Phase der WM gibt es aber keine großartigen Neuentwicklungen.» Insofern seien auch sämtliche Verdächtigungen eines von außen gesteuerten WM-Ausgangs obsolet. «Ducati wird in keinster Weise Einfluss nehmen. Auch Jorge bekommt bis zum Ende Unterstützung.» Der Sportspirit sei in Borgo Panigale schließlich groß geschrieben. «Sonst hätte Enea Bastianini ja Bagnaia im Sprint vorbeilassen müssen.»

Der Druck liege weiterhin beim Titelverteidiger, das Momentum beim Herausforderer. «Pecco hat als Werksfahrer die verdammte Pflicht, Weltmeister zu werden – auch für Italien. Immerhin hat er sich den Einser aufs Motorrad geklebt. Und dass Marc Márquez nächstes Jahr zu Ducati kommt, geht auch nicht spurlos an ihm vorbei. Er hat sich aber in eindrücklicher Manier aus der Situation herausgearbeitet und kommt mit enormem Rückenwind nach Australien.»

Letztlich seien ohnehin stets die Umstände für den jeweiligen Rennausgang verantwortlich. «Das Werksteam hat sich natürlich die Frage gefallen lassen müssen, was los ist, wenn es das Satellitenteam so herbrennt. Aber diese Topleute wissen, dass jeder jeden schlagen kann. Am Ende gewinnt derjenige, der das Paket mit seinen Möglichkeiten für die entsprechende Strecke am besten in Einklang bringt.»

Aprilia-Layout in Australien

In Australien warten jedenfalls komplett andere Voraussetzungen auf die Piloten, nicht nur aufgrund der prognostizierten kühl-nassen Verhältnisse am Sonntag. «Das Layout ist fantastisch und von einem Stop-and-Go-Charakter ganz weit weg», schwärmt der ServusTV-Experte vom flüssigen Phillip Island Grand Prix Circuit. Die hohe Geschwindigkeit aus den schnellen Kurven mitzunehmen, sei durchaus ein Faktor, der auch der Aprilia liegt. «Solche Kurven gibt es in Australien einige. Aprilia tut sich aber oft schwer, die Vorzüge des Motorrads über die Renndistanz auszuspielen.»

Auch KTM traut Auinger zu, Ducati in die Ecke zu drängen. «Jack Miller ist bei seinem Heimrennen hochmotiviert, freut sich irrsinnig und vieles spricht für ihn.» Doch fahre man nicht nur gegen die zwei Frontrunner, sondern gegen mindestens drei Ducatis. «Marco Bezzecchi, dessen Schlüsselbein in Australien schon weniger wackeln wird, schaut in seinen Rucksack voller Daten und findet dort sehr viele Antworten.» Fazit: «Ich gehe von einem Dreikampf zwischen Ducati, Aprilia und KTM mit einem glasklaren Favoriten aus.» Aber: «Das Einzige, was in der modernen MotoGP sicher ist, ist ihre Unvorhersehbarkeit.»

Jack Miller im Exklusiv-Interview

Rund um die Rennaction gibt es ein One-on-One mit Lokalmatador Jack Miller. Weiters wird der WM-Kampf aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet. In der Moto2 beschäftigt sich ServusTV mit dem längst Richtung Königsklasse schielenden Wunderkind Pedro Acosta sowie dem Saisonverlauf diverser Rookies. In der Moto3 wird Premierensieger Diogo Moreira porträtiert.

Alina Marzi und Sandro Cortese melden sich direkt vom Phillip Island Grand Prix Circuit, Kommentar und Analysen liefern Philipp Krummholz und Alex Hofmann.

Australien-GP bei ServusTV

Samstag (21. Oktober):

01:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

02:35 Uhr: Analyse Qualifying

03:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

04:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

05:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

06:25 Uhr: Analyse Sprint

10:50 Uhr: Qualifying & Sprint Highlights



Sonntag (22. Oktober):

01:30 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

02:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

03:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

05:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

05:45 Uhr: Analyse MotoGP

10:20 Uhr: Alle Rennen Re-Live