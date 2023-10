Binder und Miller: «Die KTM funktioniert großartig»

Brad Binder und Jack Miller verblüfften die Gegner am Freitag beim Australien-GP mit den Plätzen 1 und 2. Sie zeigten sich danach in bester Laune und voller Zuversicht,.

Nach dem Freitag-Zeittraining auf Phillip Island herrschte Jubel in der Red Bull-KTM Box: Erstmals seit dem MotoGP-Einstieg 2017 stehen mit Brad Binder und Lokalmatador Jack Miller zwei KTM-Piloten auf den ersten zwei Plätzen.

«Ja, das war heute wirklich ein guter Tag», präsentierte sich Brad Binder in bester Laune. «Schon beim ersten Exit im FP1 in der Früh hat das Motorrad ausgezeichnet funktioniert. Und als wir am Nachmittag frische Reifen montiert haben, hat sich alles sehr gut angefühlt. Am wichtigsten ist, dass wir direkt ins Q2 gekommen sind, das ist immer die Hauptaufgabe für den Freitag. Jetzt werden wir uns im Q2 ordentlich anstrengen und dann schauen, wo wir landen…»

Die Fahrer klagten über die Bodenwellen in der schnellen Zielkurve, die auf die 900 Meter lange Gerade führt. «Diese Stelle fühlt sich ein bisschen holprig an, doch die Verhältnisse sind für alle Fahrer gleich. Es ist nicht allzu schlimm», versicherte der 28-jährige Südafrikaner.

Jack Miller blieb seinem Teamkollegen Binder knapp auf den Fersen. «Ein großartiger Tag», freute sich der Australier. «Man darf sich nicht beschweren, wenn man auf Phillip Island bei so sommerlichen Temperaturen einen Trainingstag absolvieren kann. Das ist viel besser als heftige Sturmböen oder ein erfrorener Reifen beim Einbiegen in Turn 4.»

«Das Motorrad hat heute einwandfrei funktioniert», ergänzte Miller. «Wir haben das Bike von Exit zu Exit verbessert, und am Ende konnte ich eine tadellose Rundenzeit hin feuern. Und wie Brad sagte, am wichtigsten ist, dass wir den Einzug ins Q2 schon geschafft haben.»

Warum funktioniert die KTM auf dieser Strecke so gut? «Weil Brad und ich sie fahren», lachte Miller, der vierfache MotoGP-Sieger (auf Honda und Ducati).

Brad Binder gab sich bei seiner Erklärung etwas mehr Mühe. «Ich war bei der Ankunft hier ein bisschen besorgt», schilderte er. «Denn im letzten Jahr haben wir uns hier wirklich schwergetan. Aber heute habe ich schon in der ersten Runde bemerkt, dass wir im Vergleich zu 2022 hier in einer anderen Liga fahren. Ja, das Motorrad funktioniert prächtig.»

Jack Miller pflichtete bei: «Der Hinterradgrip, den wir bei den letzten zwei Grand Prix gefunden haben, ist hier wirklich hilfreich. Und ich habe ja schon das ganze Jahr gesagt: Bei den Richtungswechseln mit hoher Geschwindigkeit ist die KTM sehr konkurrenzfähig. Das Bike ist sehr agil, man kann die Ideallinie gut halten, das macht sich hier alles bezahlt. Ich drücke die Daumen, dass wir diesen Schwung für die zwei nächsten Tage hier mitnehmen und dann zu den nächsten Events.»

Was sagten die KTM-Fahrer zum neuen Zeitplan mit dem Sprint am Sonntag und Volldistanz-Rennen am Samstag? Könnten die KTM-Asse dadurch morgen eine Menge Punkte sammeln? Der WM-Neunte Miller: «Ich bin in der WM insgesamt abgeschlagen, die Punkte sind für mich nicht so wichtig. In der WM kann ich nicht mehr viel ausrichten. Aber für Brad kann das ein Vorteil sein. Aber es spielt keine Rolle, ob der Grand Prix am Sonntag oder am Samstag stattfinden, wir können hier definitiv mit den anderen Jungs fighten. Wir haben jetzt weniger Vorbereitung für das Hauptrennen. Aber das ist bei mir nichts Neues, ich war in diesem Jahr schon öfters nicht perfekt vorbereitet…»

«Ich glaube, die Vorverlegung wird an den Ergebnissen nichts ändern», meinte Binder. «Wir müssen morgen im Rennen viele Runden abspulen – insgesamt 27. Erst bei Halbzeit werden wir dann gut einschätzen können, wie es am Schluss aussehen wird. Du musst dann nur noch ein paar Runden überleben.»

Brad Binder hat in diesem Jahr zwar bereits drei Sprints gewonnen, aber in den Hauptrennen 2023 erst zwei Podestplätze (2x Zweiter) erzielt. Sein zweiter und bisher letzter MotoGP-Sieg liegt mehr als zwei Jahre zurück: Er gelang ihm beim Regen-Reifenpoker in Spielberg 2021.

Zur Erinnerung: Am Sonntag in Mandalika schaffte Brad trotz zweier Long-Lap-Strafen Platz 6!

Auch Jack Miller steht unter Druck: Erstens erwarten die Aussie-Fans einen Podestplatz wie 2019 (Platz 3 auf Ducati). Zweitens will er bei KTM beweisen, dass er ein würdiger Nachfolger von Miguel Oliveira ist, der auf der RC16 nicht weniger als sechs MotoGP-Siege davon getragen hat. «Thriller Miller» hat 2023 erst ein Sonntag-Podest vorzuweisen – mit Platz 3 Ende April in Jerez.

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Ergebnis Moto2, Phillip Island, kombinierte Zeiten nach FP2 (20.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,732