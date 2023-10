Ducati: Schon 12 Saisonerfolge – Siegrekord in Sicht

Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna wollte 2023 die MotoGP-Erfolge von 2022 übertreffen. Nach dem Indonesien-GP zeichnet sich ein neuer Siegrekord ab. Ducati hat in der Fahrer-WM weiter die ersten 3 Plätze inne.

Im vergangenen Winter stellte Ducati-Corse-General Manager Gigi Dall’Igna fest, er wolle die Erfolge von 2022 übertreffen, also in diesem Jahr neben der MotoGP- und Superbike-WM auch noch die Supersport-WM gewinnen. Dieses Ziel wurde bereits erreicht, denn der Italiener Nicolò Bulega liegt nach 22 von 24 SSP-WM-Rennen uneinholbare 85 Punkte vor Verfolger Stefano Manzi – und ist seit Ende September Weltmeister! Dazu lieferte Ducati 2023 erstmals auch Einheits-Motorräder für die neue MotoE-WM – hier hat Mattia Casadei in Misano den WM-Titel sichergestellt.

Da bis zum WM-Finale in Valencia am 26. November 2023 noch fünf Grand Prix Sprint Races zu absolvieren sind, kann Ducati die Erfolge von 2022 klar übertreffen.

Beim Indonesien-GP baute Ducati durch den Triumph von Francesco «Pecco» Bagnaia eine bemerkenswerte Serie weiter aus. Seit mittlerweile 41 GP-Rennen in Folge schafft immer mindestens ein Desmosedici-Pilot den Sprung aufs Podest.

Pramac-Ducati Ass Martin stürzte in Mandalika und musste am Sonntag nach 24 Stunden die WM-Führung wieder an Bagnaia abgeben. Der Weltmeister fixierte auf der Insel Lombok bereits den zwölften Saisonsieg für Ducati im 15. Rennen! Die bisherige Rekordmarke mit den zwölf Saisonsiegen aus der Triple-Crown-Saison 2022 ist also bereits erreicht. Durch Martin und Bagnaia gelang zudem in Japan bereits der achten MotoGP-Doppelsieg des Herstellers aus Borgo Panigale in der laufenden Saison.

Schon die letztjährige Ducati-Bilanz war eindrucksvoll: Die vier Teams und acht Fahrer haben zwölf GP-Siege, 16 Pole-Positions und 32 Podestplätze sichergestellt. In der Fahrer-WM wurden 2022 vier Fahrer in die Top-8 befördert.

Die Bilanz der laufenden Saison übertrifft neuerlich alle Erwartungen: Die vier Teams und acht Fahrer haben bei den ersten 15 Grand Prix am Sonntag zwölf MotoGP-Siege davongetragen, dazu zwölf Sprint-Race-Erfolge (Martin 6x, Bagnaia 4x), Bezzecchi 1x, Alex Márquez 1x), 13 Pole-Positions und dazu wurden am Sonntag 29 von 45 möglichen GP-Podestplätzen sichergestellt. In der Fahrer-WM wurden beim Indonesien-GP fünf Fahrer in die Top-8 befördert. Die Konstrukteurs-WM hat Ducati 2023 bereits zum vierten Mal in Serie erbeutet.

Der Fahrer-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen): 1. Bagnaia 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283.

Die Ducati-Bilanz nach dem Indonesien-GP 2023:

Pecco Bagnaia: 6 GP-Siege, 4 Sprint-Siege, total 11 GP-Podestplätze, 6 Pole-Positions.

Marco Bezzecchi: 3 GP-Siege, 1 Sprint-Sieg, total 5 GP-Podestplätze, 3 Pole-Positions.

Jorge Martin: 3 GP-Siege, 6 Sprint-Siege, total 9 GP-Podestplätze, 2 Pole-Positions.

Johann Zarco: 3 Podestplätze.

Alex Márquez: 1 Sprint-Sieg, 1 GP-Podestplatz, 1 Pole-Position.

Luca Marini: 1 GP-Podestplatz, 1 Pole-Position.