Grid-Strafe für Augusto Fernández (GASGAS/13.) 20.10.2023 - 10:35 Von Nora Lantschner

© Lekl MotoGP-Rookie Augusto Fernández in Australien

An seinem ersten Tag mit dem MotoGP-Bike auf Phillip Island schlug sich Augusto Fernández beachtlich, am Ende unterlief ihm allerdings eine Unachtsamkeit, als er Fabio Quartararo in die Quere kam.