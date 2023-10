Marc Márquez (16.): Zwei Stürze und wenig Vertrauen

Nach zwei Trainingsstürzen in Turn 10 beendete Marc Márquez das Freitagtraining auf Phillip Island an 16. Stelle. Er steckte das triste Resultat aber mit Gleichmut weg.

Seit der Wechsel zu Gresini-Ducati offiziell ist, wirkt Marc Márquez gelassen und gut gelaunt – wie jemand, den die fortdauernden Probleme an seinem derzeitigen Arbeitsplatz nicht mehr erschüttern können.

Wie es ihm am Freitag auf der Phillip Island-Piste erging, erklärte er kurz und bündig. «Ich hatte wenig Zutrauen in die Maschine. Anders als in früheren Jahren bin ich in den schnellen Kurven deshalb vorsichtig zu Werke gegangen. Nur in den langsamen Kurven habe ich mehr Druck gemacht, weil ich mich dort etwas sicherer fühlte. Prompt passierte dort, in Kurve zehn, der erste Sturz im FP1, was mein Zutrauen nicht gerade beflügelt hat. Später hatte ich am gleichen Fleck einen weiteren großen Moment!» Ein Moment, bei dem er wie in seinen besten Zeiten versuchte, die Maschine mit Knie und Ellbogen wieder abzufangen. Die Reflexe waren da – nur dass sich die neueste Generation seiner Honda RC213V nicht abfangen lassen wollte.»

Abgesehen davon habe er einen guten Tag erlebt, fügte Márquez hinzu. Doch keiner der Zuhörer wusste, ob das nun ehrlich oder sarkastisch gemeint war. «Insgesamt betrachtet war es ein positiver Tag. Es gibt nur zwei langsame Kurven hier, die so haarig sind, und dort kannst du nicht entscheidend Zeit gutmachen. Ich werde mir die Zeit in den schnellen Kurven holen, in denen ich heute gebummelt habe.»

Die Entscheidung, das Hauptrennen auf den Samstag vorzuverlegen, fand Márquez goldrichtig. «Damit kommst du einem Problem zuvor, bevor es da ist», merkte er an. «Die Reifenwahl wird zwar ein bisschen zum Pokerspiel, weil wir nicht genau wissen, wie lange die von uns bevorzugte Mischung durchhalten wird. Abgesehen davon ist der Ablauf für uns so ziemlich gleich wie an den anderen Wochenenden. Und wenn wir am Sonntag tatsächlich nicht fahren können, ist der Schaden geringer!»