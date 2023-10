Marc Márquez: Warum er nur einen Mechaniker mitnimmt

Marc Márquez: Der Ducati-GP23-Test in Valencia am 28. November dürfte klappen

Marc Márquez verriet in Mandalika weitere Einzelheiten, die zu seinem Wechsel ins Gresini-Ducati-Team geführt haben.

Die desaströse Vorstellung der Honda-Piloten setzte sich auch beim ersten Training beim GP von Indonesien auf dem Mandalika Street Circuit auf der Ferieninsel Lombok fort. Alle vier Honda-Stammfahrer verloren mehr als 1 Sekunde auf die Bestzeit. 13. Nakagami. 13. M. Márquez. 18. Mir. 21. Rins.

Zumindest Marc Márquez und Alex Rins können sich mit den Gedanken trösten, dass sie die lahme Honda RC213V nur noch bei fünf Grand Prix ertragen müssen, dann schwingen sie sich am 28. November beim IRTA-Wintertest in Valencia erstmals auf ihre neuen Gefährte – Ducati GP23 und YZR-M1-Yamaha.

«Aber ich möchte diese letzten Grand Prix mit Honda anständig über die Bühne bringen», stellte Marc Márquez fest. «Denn wir haben in sieben Jahren sechs Weltmeisterschaften gewonnen. Danach werden wir entdecken, wie sich meine Zukunft mit dem neuen Team und dem neuen Motorrad gestaltet.»

Marc Márquez hat erst gestern in der Früh in Indonesien eine Absichtserklärung mit Gresini Racing unterzeichnet. Dann gingen Marc und Gresini mit der Neuigkeit an die Öffentlichkeit. «Ich habe gewartet, weil ich bei den Grand Prix keine Ablenkung haben wollte», schildete der 59-fache MotoGP-Sieger. «Erst am Mittwoch hier in Indonesien haben wir mit Gresini einige Vertragseinzelheiten geklärt. Ich hatte ja verschiedene Pläne, der Verbleib bei Honda war eine Möglichkeit, denn ich hatte gewisse Zweifel und wollte mein treues Team nicht im Stich lassen. Am Ende habe ich mit allen Mitgliedern meiner Technikmannschaft sehr ausführliche Gespräche geführt. Sie sind alle meine Freunde und haben mir auf freundschaftliche Art und Weise Ratschläge gegeben, die mir stark geholfen haben, eine Entscheidung zu treffen. Danach konnte ich überlegen, was für mich persönlich die beste Lösung sei. Ich habe mich dann entschieden, zumindest einen Mechaniker zu Gresini mitzunehmen. Das wird kein Problem sein, schätze ich.»

In Mandalika hat sich inzwischen herumgesprochen: Márquez wird nur Javi Ortiz zu Gresini mitbringen. Den Crew-Chief übernimmt er von Fabio Di Giannantonio: Frankie Carchedi, 2020 mit Joan Mir noch im Suzuki-Werksteam Weltmeister.

«Aber ich kann nicht das ganze Team zu Gresini mitbringen. Aus zwei Gründen. Erstens will ich das Repsol-Honda-Team nicht zerstören. Wir sind jetzt im Oktober, und sie müssten kurzfristig ein ganz neues Team zusammenstellen. Außerdem will ich bei Gresini keine Unruhe reinbringen, denn sie agieren wie eine Familie und haben eine sehr gut eingespielte Technik-Crew. Ich muss mich also der neuen Situation anpassen.»

Wird Marc Márquez trotz des gültigen Honda-Vertrags bereits am 28. November in Valencia auf der Ducati Desmosedici GP23 von Gresini Racing sitzen? «Das ist bisher nicht bestätigt. Aber es sieht so aus, dass es klappen wird.»

Zur Erinnerung: Als Casey Stoner nach der Saison 2010 von Ducati nach vier Jahren zu Repsol-Honda wechselte, erlaubten ihm die Italiener am Ende die Teilnahme am Valencia-Test am 10. November. Aber er musste mit blütenweisser Verkleidung fahren – und klebte eine Känguru-Abbildung auf die Verkleidung drauf. Casey fuhr auf Anhieb Bestzeit.

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Ergebnis Moto2 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1. Gonzalez, Kalex, 1:34,871 min

2. Canet, Kalx, + 0,360 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,389

4. Lowes, Kalex, + 0,471

5. Ogura, Kalex, + 0,513

6. Chantra, Kalex, + 0,541

7. Arenas, Kalex, + 0,567

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,576

9. Foggia, Kalex, + 0,644

10. Arbolino, Kalex, 0,767

ferner:

29. Tulovic, Kalex, + 2,696

30. Acosta, Kalex, + 3,473

(WM-Leader Pedro Acosta aus dem Red Bull KTM Ajo-Team stürzte nach der ersten gezeiteten Runde).

Ergebnis Moto3 FP1, Mandalika, 13.10.2023

1.Moreira, KTM, 1:40,590 min

2. Holgado, KTM, + 0,421 sec

3. Rueda, KTM, + 0,630

4. Kelso, CFMOTO, + 0,776

5. Öncü, KTM, + 0,801

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,541

7. Bertelle, Honda, +0,886

8. Ortolá, KTM, + 0,972

9. Artigas, CFMOTO, + 1,111

10. Munõz, KTM, + 1,124