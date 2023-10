Pol Espargaró (GASGAS/5.): Jede Runde ein Genuss

Im Windschatten von Brad Binder eroberte GASGAS-Tech3-Werks-Pilot Pol Espargaró im Freitagstraining von Phillip Island Rang 5 und war begeistert.

Die Monate seit seinem schweren Trainingssturz beim Saisonauftakt in Portugal waren ein langer, steiniger Leidensweg für den Spanier, der beim England-Grand Prix im Juli zwar sein Comeback gefeiert hatte, aber bis heute darum kämpft, seine alte Form wiederzufinden.

Umso mehr freute sich der 32-jährige Familienvater aus Granollers über den ersten echten Lichtblick der Saison, auf einer Strecke, auf der ihm das Gasgeben schon immer gut von der Hand lief.

«Heute morgen fuhren wir mit der mittleren Reifenmischung am Hinterrad und steckten bis zum Hals in Problemen. Doch mit dem weichen Reifen heute nachmittag funktionierte das Bike perfekt, und ich fühlte mich richtig wohl beim Fahren» strahlte Espargaró. «Hinter Brad Binder brachte ich im Endspurt eine gute Rundenzeit zustande. Brad fährt auf einem anderen Level, doch ich bin ebenfalls happy – ich genieße jede Runde auf dieser Strecke.»

Anders als manche seiner Kollegen ist Espargaró wetterfest und macht sich wegen des aufkommenden Schlechtwetters im äußersten Süden von Australien, das spätestens für Sonntag angesagt ist, wenig Sorgen. «Ich erinnere mich an das Rennwochenende 2019, an dem das Samstagstraining wegen der Sturmböen gestrichen wurde. Alle anderen beschwerten sich in der Safety Commission über die Bedingungen, doch ich war gegen die Absage, weil ich mit meiner KTM-Werksmaschine ordentlich schnell unterwegs war», grinste Espargaró.

Jetzt, nach seiner Rückkehr auf den Prototypen aus Österreich, fühlt er sich abermals für alle Verhältnisse gerüstet. «Ich bin bereit für den Samstag, ob Sprint oder Hauptrennen», kündigte er an. «Die Entscheidung, die Hauptveranstaltung vorzuziehen, ist davon abgesehen zweifellos richtig, denn starker Wind ist das schlechtestmögliche Wetter in unserem Sport», stellte Pol fest.

Espargaró weiter: «Vor allem in der Moto2-Klasse ist der Wind gefährlich, denn diese Maschinen sind groß und schwer, nicht leicht zu korrigieren, und weil sie mit ihren Reifen weniger Grip haben, kann das Fahren echt zum Problem werden», erläuterte er. «Aber auch für uns können die Bedingungen in der MotoGP grenzwertig werden, obwohl wir mehr Grip haben und der Anpressdruck der Winglets hilft, das Vorderrad in der Spur zu halten. Starker Wind plus Kälte, wie es hier auf Phillip Island oft vorkommt, ist eine besonders ungute Kombination. Wenn dann noch Wasser hinzu kommt, wird das Fahren wirklich riskant!»

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Ergebnis Moto2, Phillip Island, kombinierte Zeiten nach FP2 (20.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,732