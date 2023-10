Aleix Espargaró (Aprilia/9.): «Bestens vorbereitet»

Bei der Zeitenjagd gegen Trainingsende musste sich Alex Espargaró auf Phillip Island mit dem neunten Rang begnügen. Doch er weiß warum. Er sieht sich für das Rennen in einer optimalen Ausgangslage.

«Ich war der schnellste Fahrer mit dem Medium-Reifen», bilanzierte Aleix Espargaró (34) nach dem Trainings-Freitag. «Fast alle anderen Fahrer sind gleich zu Beginn mit dem Soft ausgerückt. Ich konzentrierte mich lange Zeit auf die Set-up-Arbeit mit dem härteren Gummi. Das hat sich ausbezahlt. Ich war der schnellste Fahrer mit dieser Reifen-Konfiguration.»

Die meteorologisch bedingte Vorverschiebung des GP-Rennens auf den Samstag, mit einem geplanten Sprint am Sonntag, kommt dem dreifachen GP-Sieger darum durchaus gelegen. «Ich bin froh, dass ich so viel Arbeit in den Medium investiert habe. Das ist bei einem Rennen am Samstag natürlich von Vorteil. Aber generell ist diese Entscheidung für alle fair. So können wir dem Publikum eine gute Sow bieten.»

Trotzdem herrschte beim Aprilia-Werksfahrer nicht nur eitel Sonnenschein, besonders wegen einiger Bodenwellen auf der Strecke. «Ich hatte vor allem Probleme in der letzten Kurve, ich habe dort sehr viel Zeit verloren, es ist verrückt. Meine beste Runde war eine halbe Sekunde langsamer als im Vorjahr, und ich habe diese Zeit praktisch nur in diesem Geholper liegen gelassen», haderte der Katalane mit Kurve 12 des Phillip Island Circuits.

Doch das Problem scheint lösbar. «Durch diesen Bump hat die RS-GP 23 schlecht eingelenkt und ich bin sehr weit nach außen gekommen. Das Dilemma ist, dass man dies mit mehr Gaseinsatz lösen könnte. Aber für das Rennen würde das nicht funktionieren, da dann der Reifenverschleiß zu groß wird. Das müssen wir noch analysieren.»

Neben dem Problem in der letzten Kurve befürchtete Espargaró anfangs auch Probleme in der Startkurve. «Das ist auf verschiedenen Strecken kritisch, beispielsweise in Silverstone. Durch das Start-Device kommen wir mit hohem Tempo in die enge Startkurve. Aber ich denke, mit den heutigen Bremsen sollten wir das hier im Griff haben.»

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293