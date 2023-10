Enea Bastianini (10.): «Eine andere Frage bitte»

Enea Bastianini ärgerte sich über seinen Rennsamstag in Phillip Island

Bei seinem achten GP-Start als Ducati-Werksfahrer sprach Enea Bastianini in Phillip Island von einem «Desaster» und konnte sich nicht erklären, wieso er im Rennen nur auf Platz 10 landete.

Der Australien-GP hatte für den verletzungsgeplagten Enea Bastianini am Freitag vielversprechend begonnen. Denn als Achter im «Practice» schaffte er auf Anhieb den Sprung ins Q2. Doch am Samstagmorgen konnte der 25-Jährige an diese Leistung nicht anknüpfen und landete im Zeittraining nur auf Startplatz 12.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Phillip Island, Johann Zarco © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin & Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Brad Binder & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Rennen - Johann Zarco, Francesco Bagnaia & Fabio Di Giannantonio Zurück Weiter

«Mein Gefühl hat sich im Vergleich zum Freitag komplett gewandelt. Am Samstag hatte die Piste mehr Grip, was mir seltsamerweise nicht geholfen hat. Denn meine Traktion hat sich trotz des besseren Grip-Levels verschlechtert», zeigte sich der Italiener ratlos. Und auch im 27-Runden-Rennen am Nachmittag konnte der Ducati-Pilot keine bedeutsame Verbesserung erzielen. Während sein Teamkollege Pecco Bagnaia als Zweitplatzierter seinen WM-Vorsprung weiter ausbaute, überquerte Bastianini den Zielstrich 12,523 sec hinter Rennsieger Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) nur als Zehnter.

Wie das Rennen des vierfachen MotoGP-Siegers verlief? «Stell mir bitte eine andere Frage», lautete die Antwort von «La Bestia», der schonungslos ergänzte: «Der Tag war für mich ein Desaster.» Einen Grund für sein schwaches Abschneiden bei seinem erst achten GP-Start der Saison fand Bastianini vorerst jedoch nicht: «Wir haben noch keine Lösung, aber wir werden meine Daten mit denen der anderen Fahrer vergleichen, um zu sehen, was wir ändern können, um am Sonntag besser dazustehen.»

Bastianini analysierte weiter: «Speziell am Start haben meine Daten stark von denen der anderen Fahrer abgewichen. Ich konnte die Linien nicht wie gewollt fahren, jetzt müssen wir verstehen, was der Grund dafür war.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.