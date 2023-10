Joan Mir (Honda): «Ich war das Opfer!»

Repsol-Honda-Ass Joan Mir kam im Rennen auf Phillip Island nicht ins Ziel. Der Spanier sprach anschließend im Detail über seinen Crash in Runde 11 und über übermotivierte Gegner.

Für den MotoGP-Weltmeister von 2020 war Phillip Island mit der Repsol-Honda eine weitere Enttäuschung. Der Spanier wurde in Runde 11 von Luca Marini abgeräumt, als er in einer Gruppe nur um Rang 15 kämpfte.

«Ich bin sehr enttäuscht und es ist wirklich hart. Ich wollte mein Rennen fahren, niemandem weh tun. Ich war mit Bastianini und Maverick in einer Gruppe und wollte die Reifen nicht verscheißen, das war mein Fokus. Das hätte sich im Finish vielleicht bezahlt gemacht. Von den Daten her waren wir auch auf dem korrekten Weg», berichtete Mir.

«Dann hat Marini versucht mich zu überholen, er hat mich berührt und ich habe ein wenig die Linie verlassen. Dann ist mir das Vorderrad weggerutscht, das wars.» Mir, der als Supertalent viele Jahre lang immer um Podiumsplätze gefightet hat, sieht sich einer neuen Situation gegenüber und analysiert: «Hinten zu fahren ist immer eine andere Geschichte - es ist hart!»

«Vielleicht kann ich damit auch nicht so umgehen, wenn um P12 oder P13 gekämpft wird, als würde es in der letzten Runde um ein Podium gehen. Wenn man um ein Podium fightet, dann können wir das natürlich, damit hat keiner ein Problem. Aber wenn 15 Runden vor Schluss so hart und derart am Limit überholt wird, teile ich diese Einstellung nicht. Für mich macht das keinen Sinn. Heute war ich Opfer eines solches Manövers! Wir werden sehen, was am Sonntag passiert – ich mache mir da keine großen Hoffnungen.»

Zur Wahl von Marc Marquez für den weichen Hinterreifen sagte Mir: «Ich weiß es nicht. Der Reifenverschleiß war diesmal höher als in den Jahren zuvor. Vielleicht dachte er, das würde gehen. Ich bin deswegen mit dem Medium-Reifen gefahren. Aber auch mit dem Medium sind die Rundenzeiten bei einigen Fahrern in den Keller gegangen. Unsere Pace war mit dem Medium-Reifen nicht weit weg vom Bereich der 1:29er-Zeiten. Wir werden es nie wissen, was am Ende passiert wäre.»

Will der Teamkollege von Márquez am Sonntag überhaupt noch einen Sprint fahren? «Auf der einen Seite haben wir so die Chance, ein Rennen zu beenden. Das könnte etwas positives für uns sein. Daher würde ich sagen – Ja! Aber ich bin jetzt so enttäuscht und will lieber ins Hotel gehen. Vielleicht werde ich es dann morgen anders sehen.»

Und Mir warnt: «Am Limit mit dem Wind würde es aber keinen Sinn machen, wir wollen kein Rennen fahren, nur damit es gefahren wird. Wir haben wirklich Probleme vor Kurve 1 mit den Bewegungen, die der Wind im Motorrad verursacht. Mit dem Wind wird es wirklich sehr schwierig – lasst uns daher abwarten.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.