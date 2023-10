Pit Beirer (KTM): «Wir werden Ducati angreifen»

Pit Beirer: KTM liegt weiter auf Platz 2 in der Marken-WM

«Das war ein einttäuschender Rennausgang für uns», seufzte KTM-Motorsport Pit Beirer, weil Brad Binder in Australien im Finish von Platz 2 auf Platz 4 zurückfiel.

Mit den Platz 1, 2 und 5 bescherten die KTM-MotoGP-Werksfahrer Binder, Miller und Pol Espargaró ihrem Motorsport-Direktor Pit Beirer am Freitag ein nettes Geschenk, einen Tag nach dem 51. Geburtstag des ehemaligen 250-ccm-Motocross-Vizeweltmeisters.

Doch der KTM-Rennchef wollte dem Freitag-Ergebnis keine übertriebene Bedeutung beimessen und war gespannt, ob im vorgezogenen Volldistanz-Rennen über 27 Runden am Samstag endlich der dritte GP-Podestplatz 2023 erkämpft werden könnte.

Binder, Miller und Pol Espargaró sicherten sich dann im Q2 die Startplätze 2, 8 und 11. Und Im Rennen am Samstag hielt sich Binder nach 25 von 27 Runden auf Rang 2 hinter Jorge Martin, aber die Ziellinie überquerte er nur als Vierter – hinter Zarco, Bagnaia und DI Giannantonio.

«Wir blicken jetzt mit gemischten Gefühlen auf das Ergebnis vom Samstag, denn der vierte Platz ist kein Podium», stellte Pit Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com fest. «Wenn wir uns die Eckdaten anschauen: Das Rennzeit des Siegers war 11,2 Sekunden schneller als im Vorjahr; Brad hat sich gegenüber seinem zehnten Platz von 2022 um 16,3 Sekunden gesteigert. Trotzdem haben wir kein Podium erreicht, und wir wollen auf dem Podium stehen. So gesehen war das ein enttäuschender Rennausgang für uns.»

«Brad ist trotzdem wieder extrem stark gefahren. Es stand ja schon in der Überschrift auf SPEEDWEEK.com: 'Der alte Fuchs Zarco hat uns halt ausgetrickst.' Im Prinzip war das ein unglückliches Überholmanöver, weil Brad dann so weit gegangen ist, dass wir halt mit einem Move von Platz 2 auf 5 zurückgefallen sind. Leider waren dann nur noch eineinhalb Runden übrig. Es gab keine Möglichkeit mehr, diesen verlorenen Boden wettzumachen. Unser Fazit: Die Performance hat gepasst, aber zu den Ducati fehlt uns einfach immer noch ein bisserl etwas.»

Die MotoGP-WM der Saison 2023 sorgte täglich für Überraschungen: Marc Márquez war in Japan Dritter, Fabio Quartararo kam in Indonesien vor einer Woche nur 0,4 sec hinter Bagnaia als Dritter ins Ziel. Heute landeten die beiden abgeschlagen auf den Plätzen 14 und 15.

«Mandalika und Phillip Island sind zwei komplett unterschiedliche Rennstrecken, trotzdem waren wir an beiden Wochenenden konkurrenzfähig», lautet die erfreuliche Biland von Pit Beirer. «Auch in Japan konnte sich unsere Performance sehen lassen. Es war immer ein Podium machbar. Wir sind mit unseren zwei Red-Bull-KTM-Burschen mittendrin im Ducati-Mix. Das Performance-Level vorne an der Spitze ist schon irre.»

«Wir haben schon 2022 alle miteinander das Gefühl gehabt, wir seien alle schnell in Australien. Doch das Rennen ist noch einmal elf Sekunden schneller geworden», fasste Pit zusammen. «Der Entwicklungsspeed in der MotoGP ist einfach unglaublich. Wir fühlen uns trotzdem wohl, wir kommen näher, näher und näher und wir werden nicht aufhören zu arbeiten.»

Beirer hatte im September nach den Lichtblicken beim Aragón-GP prophezeit: «Wir werden für 2023 eine gescheite Rakete bauen.»

«Wir müssen uns mit unseren Ergebnissen nicht verstecken, auch an unserer Start-Performance gibt es nichts auszusetzen», fasste Pit Beirer zusammen. «Da haben wir rund um den Jerez-GP die 'benchmark' neu gesetzt. Aber in der MotoGP hast du ganz virne ein paar ganz aussergewöhnliche Künstler und Athleten. Aber wir sind dort jetzt n der Nähe. Jetzt ist wichtig, dass wir fokussiert weiter arbeiten. Die Zeiten, an denen du einen Stein umgedreht und eine Sekunde gefunden hat, die passieren jetzt nimmer. Deshalb werden wir und weiter jedes Puzzleteilchen geau anschauen. Dann werden wir die Ducatis schon angreifen.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.