Phillip Island-GP: Noch einmal ein neuer Zeitplan

Wegen der dramatischen Wetterverschlechterung, die unmittelbar nach dem MotoGP-Rennen einsetzte, wurde der Zeitplan für den Sonntag auf Phillip Island noch einmal massiv umgekrempelt. Das Programm startet noch früher.

Windböen von bis zu 80 km/h sind für den Sonntag auf Phillip Island vorhergesagt, deshalb wurde der Zeitplan des «MotoGP™ Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix» nun angepasst: Das MotoGP-Grand-Prix-Rennen über die volle 27-Runden-Distanz wurde neu für 15.10 Uhr Ortszeit am Samstag angesetzt (6.10 Uhr in Mitteleuropa).

Der Tissot-Sprint sollte dafür am Sonntag um 14 Uhr (5 Uhr in Mitteleuropa) nachgeholt werden. Jetzt wurde er sogar auf 13 Uhr vorverlegt, das ist bereits um 4 Uhr MESZ. Das Programm der kleinen Klassen: Die Moto3-Klasse startet um 1 Uhr in der Nacht, das Moto2-Rennen folgt um 02:15 Uhr. Ausserdem wurde für die beiden kleinen Klassen ausnahmsweise neu ein 10-min-Warm-up angesetzt, damit sich alle Teilnehmer an die geänderten Wetterbedingungen gewöhnen können. Übrigens: Schon rund 15 Minuten nach dem Ende des MotoGP-Rennens fielen heute die ersten Regentropfen.

Die Wettervorhersage für den Ort Cowes, der rund 8 km von der Rennstrecke entfernt liegt: Morgen wird eine Höchsttemperatur von 14 Grad und viel Regen erwartet, es soll ein 60 km/h starker Westwind blasen mit Böen bis 90 km/h.

Unter diesen Umständen kann es gefährlich werden. Wir erinnern und an 2019, als Oliveira auf der Zielgeraden bei ähnlichen Verhältnissen mit der Tech3-KTM fast von der Strecke geblasen wurde.

2019 musste deshalb am Samstag das Qualifying wetterbedingt (und wegen Windböen um die 50 km/h) abgesagt werden, deshalb verfügt man beim Australien-GP in dieser Hinsicht über eine gute Referenz. «Die Vorhersage für diesen Sonntag ähnelt der vor vier Jahren sehr», erklärte Dorna-Chief Sporting Officer Carlos Ezpeleta am späten Freitagnachmittag. «Wie wir immer betonen: Die Sicherheit der Fahrer und aller, die am Event teilnehmen, ist der wichtigste Faktor. Nach einem Meeting mit den Teams wurde einstimmig beschlossen, Sprint und Hauptrennen zu tauschen, um das wichtigste Rennen des Wochenendes abzusichern. Wir haben einen weiten Weg nach Australien auf uns genommen und es ist wichtig, dass die Fans das Hauptrennen auch sehen können.»

«Natürlich werden wir entsprechend der exakten Vorhersagen für Sonntag noch einmal reagieren», ergänzte Ezpeleta.

Deshalb wurde nach einem heutigen Meeting der Zeitplan für den «GURU BY GRYFYN AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX» angepasst. Neben den erwähnten Änderungen wurde noch das «Oceania Junior Cup Race 3» vom Sonntag gestrichen, desgleichen die «Rider Fan Parade».

Ausserdem wurden die Rennen für die Moto2 um je zwei Runden gekürzt.

Wetterkapriolen wie heftige Sturmböen und Dauerregen begleiten den Australien Grand Prix seit vielen Jahren, denn der Herbst entspricht hier am anderen Ende der Welt dem europäischen Frühling, es herrscht wochenlang April-Wetter. Und es spielt keine Rolle, ob der WM-Lauf Ende September, Mitte oder Ende Oktober angesetzt wird, es ist immer mit wettermäßigen Überraschungen zu rechnen. Es kann an einem Tag 27 Grad und sonnig sein, am nächsten Tag kann Dauerregen über 20 Stunden einsetzen.

Wir haben auf Phillip Island auch schon Anfang Oktober Temperaturen von 4 bis 8 Grad und eisigen Wind erlebt. Deshalb findet seither der Grand Prix meist in der zweiten Oktober-Hälfte statt.

Viele Fahrer wünschen sich seit Jahren einen Termin im April. Aber das lässt sich aus drei Gründen nicht bewerkstelligen: Erstens findet im März der Formel-1-GP in Melbourne statt, der Veranstalter ist identisch mit dem MotoGP-Promoter. Und er sieht sich von den Ressourcen her außerstande, zwei solche Events innerhalb von ca. vier Wochen abzuwickeln. Zweitens gab es einmal Mitte April beim Superbike-WM-Lauf auf Phillip Island so heftigen Regen, dass der zweite WM-Lauf des Tages wegen Hochwassers und tiefen Pfützen abgesagt werden musste. Und drittens passt dann ein Australien-GP nicht ins Dorna-Konzept, das traditionell den WM-Start in Katar vorsieht und im April die Amerika-Tournee mit Argentinien und Texas.

Der neue Zeitplan für den Australien-GP (in MESZ)

Sonntag, 22. Oktober:

23.20 bis 23.30 Uhr (10 min): Warm-up Moto3

23.40 bis 23.50 Uhr (10 min): Warm-up Moto2

24.00 bis 00.10 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

01.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)

02.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

04.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)