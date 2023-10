Phillip Island: MotoGP-Sprint wegen Wetter gestrichen

Luca Marini, Pecco Bagnaia und Co. vertrösten die Fans mit Autogrammen und Selfies

Eine halbe Stunde vor dem für 13 Uhr (4 Uhr MESZ) angesetzten Sprint fiel die Entscheidung: Der Regen und der Wind lassen beim Australien-GP keine «track action» mehr zu.

In seinem 120. Anlauf gewann Johann Zarco am Samstag seinen ersten Grand Prix in der Königsklasse, nachdem das MotoGP-Hauptrennen über die volle 27-Runden-Distanz aufgrund der miserablen Wettervorhersagen vorverlegt worden war.

Die Entscheidung erwies sich als richtig, denn das Schlechtwetter brach am Samstagabend über den Phillip Island Grand Prix Circuit herein – und die Bedingungen verschlechterten sich zunehmend, bis das Moto2-Rennen am Sonntag nach zehn Runden abgebrochen werden musste.

Nach einem Meeting mit den MotoGP-Teammanagern stand fest: Der Sprint der MotoGP-Klasse fällt aus. «Die Bedingungen sind bisher sehr schlecht und es wird immer schlimmer. Aus unserer Sicht ist es sehr gefährlich und wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt», erläuterte dazu Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi auf motogp.com. «Der Wind wird immer stärker, mit jeder Minute wird es schlimmer. Es war die richtige Entscheidung nicht zu starten», ergänzte Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti.

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.